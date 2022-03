Marea Verde se concentrará el viernes en El Palillero para reclamar la bajada de la ratio

La escuela pública volverá a reivindicar el próximo viernes en Cádiz la bajada de la ratio y la eliminación de los conciertos. Marea Verde ha convocado a las 17.00 horas una concentración en la plaza de El Palillero, seguida de la proyección, en la Casa de la Juventud, del cortometraje 'Caleta concertada', surgido de una performance celebrada en la playa viñera en la que se realizó una alegoría de la privatización de la educación. Posteriormente se celebrará una asamblea en la que se tratarán las movilizaciones a celebrar en el mes de abril, incluida una manifestación que recorrerá la avenida principal de la ciudad el día 24.

Uno de los portavoces de Marea Verde, Raúl Lucas, explica que "necesitamos explicar a la ciudadanía qué supondría en nuestra ciudad acabar con la escuela pública". Porque "ya no se trata de un ataque a la escuela pública, sino a ese pacto constitucional que nos hemos dado como ciudadanía. Y se puede cerrar la oportunidad de tener una ciudad en la que se eduque bajo ese pacto constitucional".

La semana pasada, tras una protesta de los sindicatos pidiendo también la bajada de la ratio, la respuesta de la Delegación Territorial de Educación fue que "faltan niños, no aulas". Al respecto, Lucas señala que "faltan niños solamente para la pública y no para la concertada". Recuerda que "la concertada nace en un momento de baby boom en los 80 porque no había colegios públicos para todos los niños, y eso motivó que se flexibilizara la entrada al sistema de los colegios privados". Indica que los conciertos "hacen que parezca que volvemos a una España preconstitucional. A este paso la religión va a dirigir la educación".

En pleno proceso de escolarización Raúl Lucas considera que "abrir líneas en la concertada y cerrarlas en la pública es contradictorio. Mucha gente no va a comprender que la misma administración que gestiona la educación pública sea la que trate de hundirla". Considera por último que la Consejería de Educación "nos pone por delante un juego que se llama libertad de elección, pero la escuela pública no juega en igualdad de oportunidades".