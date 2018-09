Madres y padres del Josefina Pascual rechazan el traslado del comedor

La polémica por el traslado diario de un centenar de alumnos del colegio Josefina Pascual hasta el colegio Santa Teresa para disfrutar del servicio de comedor, debido a las obras que la Consejería de Educación ejecuta en el primero de los centros, siguió coleando ayer con la elaboración de un escrito por parte de un grupo de padres, madres y familiares dirigido a la administración autonómica que rechazan las medidas adoptadas y que recalcan que las mismas "no han sido consensuadas con ningún organismo que nos representa: Consejo Escolar, Colectivos de Padres y Madres Afectados/as y AMPA". Critican estos padres que sobre el problema causado "por el inicio de unas obras no planificadas correctamente" han sido avisados "a cuatro días de empezar el curso escolar, sin tener derecho a réplica y en el caso de no acceder al servicio excepcional perderíamos nuestra plaza".

Belizón achaca el problema a "inconvenientes administrativos"

Juan Luis Belizón, delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, respondía ayer al PP después de que su alcaldabla en la capital, Juancho Ortiz, criticara el traslado de los escolares del Josefina Pascual y pidiera microbuses para llevarlos al colegio Santa Teresa. "El PP de los tupperware no nos debe dar lecciones sobre los comedores. El PP pregona cuando está como está y deshace cuando está gobernando. Y todos conocemos los episodios del Partido Popular con los tupper en la Comunidad de Madrid donde gobierna y donde quita a los alumnos la posibilidad de comer en los comedores". Sobre el caso en cuestión señaló que "hay una situación que se produce con normalidad: que es una obra que empieza más tarde de la cuenta porque los inconvenientes administrativos para la finalización y para la recepción del contrato con la empresa no nos llegaron en su día. La obra se está ejecutando y en el mes y medio que va a tener de retraso se busca una solución alternativa que es esta". Belizón afirmó que la solución "está pactada con los equipos directivos, los padres, y los dos centros que gracias a que tienen el mismo sistema de gestión delos comedores no se está generando ningún problema. Y el PP quiere crear un problema donde no lo hay. Que el PP nos deje trabajar tranquilos porque lo estamos haciendo bien"..