Macarena Olona, Agustín Rosety y Kichi se enzarzan en redes sociales

El mitin protagonizado por Vox el pasado martes en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz sigue dando sus últimos coletazos en las redes sociales. En este caso, los diputados de esta formación política Macarena Olona y Agustín Rosety, y el alcalde de Cádiz, José María González, se han enzarzado en una discusión en Twitter. Mas bien, Kichi ha respondido a los tuits provocativos de ambos integrantes del partido liderado por Santiago Abascal tras sus declaraciones realizadas esta semana al ser preguntado por los periodistas sobre su opinión por el citado acto político.

En primer lugar, ha sido la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox y diputada por Granada en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, la que ha insultado a González al llamarle "flojo" por escribir un tuit Teresa Rodríguez, diputada en el Parlamento de Andalucía por Adelante Andalucía y pareja del regidor municipal, en el que mostraba las manifestaciones del alcalde sobre si condenaba la violencia en el mitin de Vox.

Con un estilo diferente, Kichi le responde tirando de ironía al aludir a Santiago Abascal, del que dice que "lleva toda la vida trabajando y cotizando". "Menos gente en tu mitin que horas cotizadas en V0X", remata

Posteriormente fue el turno del diputado por Cádiz de Vox, Agustín Rosety, que tiró de argumentario al llamar "comunista" a Kichi, además de acusarle de justificar la violencia contra el partido "igual que tus amigos de Bildu justifican los crímenes de ETA".

No, @JM_Kichi , noNosotros no somos fascistasNosotros no reventamos vuestros mítinesVosotros sois comunistasPor eso no respetáis nuestra libertadY por eso justificas la violencia contra nosotrosIgual que tus amigos de Bildu justifican los crímenes de ETA https://t.co/HNLnW4Tlg4