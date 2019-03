‘El Lolo’ triunfa en La Plaza repartiendo casi dos millones de euros

Pasa a menudo. Los golpes de fortuna son mágicos: suelen generar ataques de discreción –agudos o crónicos, depende– y hasta desapariciones súbitas de los agraciados, en función del monto del que se trate, claro. Y pasa a menudo que los únicos que terminan celebrando la suerte son los que la dieron. A fin de cuentas el juego debe continuar... y no hay mejor cebo que la fortuna de los otros cercanos...

El caso es que a la mayoría de los 53 agraciados la noche del miércoles con casi dos millones de euros (1.885.000 euros) en el sorteo de la ONCE, casi todos minoristas de La Plaza de abastos, le dio ayer por la mañana un ataque de discreción. También es verdad que la cifra –35.000 euros por cupón, el 20% para Hacienda– no da para dejar de trabajar y había que seguir atendiendo al público. Así que fue su benefactor, el vendedor de la ONCE Juan Manuel Moreno, El Lolo, quien terminó celebrándolo.

Primero, de manera institucional, junto al director provincial de la ONCE, Alberto Ríos, delante de los periodistas. Luego con Cati, la titular del puesto de marisco Camilo, una de las agraciadas con un cupón. Ya con las cámaras delante se sumó un pescadero amigo que no dudó en proponer un manteo y en rociarlo con cava, como si fuera un Hamilton metido en adobo.

“Estoy muy contenta porque ha estado muy repartido y aquí hay mucha gente a la que le hace mucha falta; a mi me va a venir muy bien porque acabo de comprar el puesto de al lado”, declaró Cati a los periodistas. Mientras, El Lolo no paraba de felicitar, de dar las gracias a quienes le habían comprado –“y a los que no, ¡os quiero!”– y de repartir copitas del cava fresquito que siempre trae bajo el brazo la ONCE. “Es que más de uno no veas la carga que me da todos los días: que si no toca nada, Lolo, que si tú no das ni la hora, Lolo; ahora, ¿quién es el único que da premios en Cádiz?”. “El Lolo”, responde con él otro de los agraciados.

Hubo quien brindó pese a que el miércoles rechazó el cupón que le ofreció El Lolo. Y hubo también un momento en el que El Lolo consideró que debía una disculpa: “Ayer, por error, le dejé a un amigo un número de hoy en vez de el de ayer. Lo siento, me he equivocado”, dijo ante las cámaras. Del mercado salió rumbo a la Plaza de Antonio Martín y Los Callejones, donde también repartió suerte. Y cumplimentada la celebración, como todos los días, El Lolo siguió vendiendo cupones.