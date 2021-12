Lola Cazalilla: "Imaginen cómo podrían estar hoy las cifras del Covid en la ciudad si hubiera ensayos de agrupaciones"

Los contagios por Covid aumentan cuando aún ni se ha celebrado la Navidad. En Cádiz, en previsión de la resaca que la pandemia podría dejar tras el 6 de enero, el Ayuntamiento decidió en septiembre no arriesgarse y trasladar el Carnaval de febrero-marzo a mayo-junio. Ahora, según las palabras del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, la celebración de las fiestas de primavera dependen de la evolución de la variante ómicron. Al respecto, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, señala que “imaginen cómo podrían estar las cifras hoy en nuestra ciudad si se hubieran realizado esos ensayos de agrupaciones que afectan a un porcentaje tan alto de la ciudadanía. El Covid sigue presente y no se podían tomar decisiones a la ligera como intentó la oposición que hiciéramos”.

Incide Cazalilla en que “no podíamos exponer a nuestros menores sin vacunar ni tomar decisiones que los excluyeran, tampoco podíamos incitar a las reuniones en locales de ensayo durante los meses en los que sabemos que el virus se comporta de manera más fuerte. Recordemos que nos han llegado a llamar dictadores y han pedido nuestra dimisión cuando lo único que pretendíamos era cuidar a la gente. Fue una decisión muy difícil y lo pasamos realmente mal, pero hicimos lo que debíamos hacer, lo que debe hacer un gobernante”.

La edil destaca que “por nuestra parte, no vamos a utilizar esta pandemia como arma arrojadiza, eso sí, que no nos pidan que actuemos con irresponsabilidad porque no nos vamos a dejar llevar por el oportunismo, sino por la salud de nuestros vecinos y vecinas”. Y es que “más allá del Carnaval, en lo que debemos centrarnos es en el presente, el virus otra vez está demostrando una enorme violencia y es fundamental apelar a la responsabilidad colectiva”.

Cazalilla asegura que “por nuestra parte, siempre lo hemos tenido claro, si había que elegir entre los votos o la salud, elegíamos la salud. Si había que elegir entre los votos o la vida, elegíamos la vida. Por impopular que fuera. No se trataba de ser más listos que nadie, era una cuestión de previsión y de responsabilidad. El virus no se ha ido nunca y no podíamos exponer a la gente en un escenario con tan pocas garantías, porque cuando lo que está en juego es la salud, no existe riesgo asumible, al menos para nosotros, que entendemos la vida como lo más importante”.

Por último desea una pronta recuperación "a quienes lo están pasando mal", esperando que "lo de Juancho Ortiz y el PP quede en absolutamente nada. Que el portavoz se recupere lo antes posible y sin complicaciones y que el resto de grupo dé negativo en el virus".