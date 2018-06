Llega el verano, se cierran las playas

Bonito día para tirar arena en la playa. Poniente moderado, olas ordenadas, un cielo tan azul como si lo hubiera pintado un niño con sus lápices de colores. Y la playa cerrada. ¿No ha habido tiempo antes? Pues no, aquí, en este rinconcito pinturero, nos gusta hacer las cosas así, a destiempo, así que un 16 de junio, el día que la primavera dice ya nos veremos y el lorenzo aprieta para que al fin nos quitemos el sayo, comenzaron los trabajos para remediar los efectos de los sucesivos temporales que trajeron ruina gorda a Cádiz.

Desde primera hora de la mañana, en Santa María del Mar no sólo se veían operarios montando las tuberías que culebreaban mar adentro. También había curiosos, mirones de obras profesionales que aprovechaban el día para broncearse. La Policía Local vigilaba las bajadas al arenal más coqueto de extramuros y las rocas, tan chulitas que sacaban la cabeza tras décadas enterradas, empezaban a temblar ante lo que se les venía encima. Arena, nada más y nada menos. Arena sacada del fondo marino que debe rellenar la escabechina que los temporales causaron hace meses. Ya, es cierto que podría haberse reparado antes, pero es que entonces estaríamos hablando de otra ciudad, otra playa, otro mar, otro cielo. Y aquí nos gusta darle emoción al asunto. Así que ahora habrá que empezar rozando la entrada del verano a echar arena y agua a la playa y luego alisarla. Para ello se afanaba ayer en la playita de Las Mujeres maquinaria pesada, aunque hasta las próximas horas no se prevé que comience el vertido de arena propiamente dicho. En La Barrosa trabajaban ayer frente a la tercera pista, dejando una huella blanquecina en el mar que tardará días en desaparecer. En la capital gaditana, se supone que el mar también agarrará ese color turbio. Ayer la playa de Santa María del Mar estaba cerrada, como permanecerá hasta que acaben los trabajos. Es lo que tiene no hacer las cosas a su tiempo.