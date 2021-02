'Kichi' pide a los gaditanos que "no se tomen a la ligera" el levantamiento del cierre perimetral

Ante la apertura del cierre perimetral decretado por la Junta de Andalucía para este viernes en la capital, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha realizado un llamamiento a la ciudadanía "para que no se tome a la ligera la relajación de las medidas, que no piense que ya ha pasado la tercera ola". A juicio del primer edil "precisamente ese tipo de sensación de falsa seguridad es la que nos ha metido en la tercera ola." Y aunque "la ciudadanía de Cádiz ha demostrado su responsabilidad y su compromiso con la saluda desde el minuto uno", 'Kichi' considera que "la responsabilidad de cada uno es la medida de autoprotección comunitaria que podemos arbitrar". De la misma manera solicitó que las autoridades "sean conscientes, responsables, y no alocadas a la hora de ir levantando las restricciones".

Tras el levantamiento del cierre perimetral podría llegar la ampliación de horarios en el comercio y la hostelería. Al respecto el alcalde cree que "se deben ir ampliando a medida que vayamos teniendo buenos datos de las autoridades sanitarias". Y pese a que "no se puede criminalizar a unos sectores que están dando evidencias de que no son los responsables de los datos de contagio en esta tercera ola", matizó que "tampoco podemos ser irresponsables a la hora de relajar medidas como está ocurriendo en otras comunidades autónomas e intentar divulgar una sensación de falsa seguridad que no contribuye a la contención de la pandemia, que es en lo que todas las administraciones estamos volcados en este momento.

Para el alcalde de la capital "son importantes la mesura, la contención y la información, esa información que los ayuntamientos no tenemos, que la Junta de Andalucía no comparte. Esto es fundamental para saber qué hacer en cada momento, pues todavía nos queda bastante por vivir en esta pandemia".