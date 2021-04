Kichi exige a Juanma Moreno que "se quite el papel de siervo" tras dar por hecho en Cádiz que se iba a cerrar la planta de Airbus en Puerto Real

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', se ha mostrado muy crítico con el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que en su visita del miércoles a Cádiz dio por hecho que se iba a cerrar la planta de Airbus en Puerto Real, algo que el propio regidor ha señalado que "ni la propia empresa lo ha anunciado".

El alcalde ha lamentado que en vez de hablar "de lo que le debe" la Junta de Andalucía a la ciudad, como Valcárcel o la Ciudad de la Justicia, "ha venido a quitarnos lo que nos queda".

Tras calificarlo como "enterrador de la Bahía y de los interesas de los gaditanos", asegura que ha ejercido el papel de "perito faldero de los intereses económicos de una empresa que ha recibido millones de euros de dinero público por parte del Gobierno español y que tiene participación estatal".

En este sentido, afirma que el presidente tiene la intención de hacer los mismo que hizo con Delphi la entonces presidenta Susana Díaz, es decir, "nada, el vacío, la obediencia a los intereses del capital".

Acompañado del concejal de Fomento, Carlos Paradas, cree que "debería partirse la cara ante el Gobierno de España para que éste aumente la participación y la presencia en el consejo de administración" de la empresa aeronáutica. Si España pintase más, estoy convencido de que los trabajadores de Puerto Real no tendrían que pagar el pato de los intereses económicos de la empresa".

En este sentido exigen al presidente de la Junta que "se quite el uniforme de siervo. Andalucía no es tierra de siervos sino de hombre y mujeres libres". Por ello, le exigen que se ponga el mono de trabajo "para que Cádiz tenga un futuro industrial porque ya está bien de que nos condenen a un futuro que no nos merecemos".

También lanzó dardos al Gobierno de España para que "ponga a la SEPI a trabajar de una vez por todas por un nuevo modelo productivo para la Bahía de Cádiz y Andalucía, para que el único futuro que tengan nuestros niños y niñas no sea sólo ponerse el mandil, por muy honrosa que sea esa profesión".

A juicio de Kichi, lo único bueno es que ha traído la visita de Moreno Bonilla "es que las cartas están puestas boca arriba y ellos están del lado de los intereses de la patronal mientras que el nuestro está al lado de los trabajadores.

Por otro lado, hizo un llamamiento para que la ciudadanía participe en la manifestación que partirá a las doce del mediodía de la plaza de San Juan de Dios convocada por la confluencia sindical a favor de los trabajadores de Airbus.

Paradas, pro su parte, le resultaba contradictorio que el presidente de la Junta "sea el portavoz de una empresa. Es, además, un mal uso del cargo público".