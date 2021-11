'Kichi' ofrece a la consejera de Empleo su colaboración en la mediación del conflicto del metal

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha admitido que habló el domingo con la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ofreciendo su colaboración en la mediación entre patronal y trabajadores del metal. "Si puedo ser de ayuda en la negociación, haré todo lo posible por mediar en una situación que implica directamente a paisanas y paisanos míos", declaró el primer edil.

'Kichi' insistió en que la patronal "escuche las reivindicaciones de los trabajadores. No podemos olvidar que viene un cantidad de millones importante, de fondos europeos, y la patronal lo que no puede es intentar siempre sacar beneficios y no escuchar a los trabajadores, que tienen la manía de querer vivir dignamente, que parece que es un capricho". Recordó que "estamos pidiendo que se cumpla el convenio y la gente pueda desarrollar su trabajo. Nadie quiere salir a la calle a meterle fuego a nada. Quieren estar en su tajo y trabajar". Apuntó el regidor gaditano que "estamos hablando de empresas adscritas a una empresa matriz de capital cien por cien público como Navantia, y el Gobierno debería vigilar que las empresas auxiliares cumplan el convenio y estén a la altura de la legalidad laboral vigente. Hay que pedir al Gobierno interés, preocupación y mediación".

Una vez más González señaló que "como siempre seguiré apoyando las reivindicaciones justas de los compañeros y compañeras del metal".