Kichi llama "cobardes" a VOX por manifestarse frente a un centro de menores inmigrantes en Sevilla

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se ha sumado este lunes a las críticas a VOX por organizar un acto frente a un centro de menores inmigrantes en Sevilla.

González ha llamado "cobardes" a VOX por el acto organizado su presidenta en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y la cabeza de lista al Congreso en Sevilla, Reyes Romero, y ha lamentado que desde este partido sigan señalando a los "colectivos más vulnerables". "Ni les importa que sean niños y niñas. Son cobardes, sólo saben apuntar a los más débiles", ha manifestado en sus redes sociales.

Cobardes. Rocío Monasterio ha convocado a los medios en la puerta de un centro de menores extranjeros no acompañados Vox sigue señalando a los colectivos más vulnerables, ni les importa que sean niños y niñas. Son cobardes, sólo saben apuntar a los más débiles — José María González (@JM_Kichi) November 4, 2019

Los representantes de VOX se han manifestado contra la inmigración ilegal frente a un centro de menores del barrio de la Macarena de Sevilla. Monasterio ha considerado insostenible la situación con los menores extranjeros, "que no son fácilmente integrables", y ha explicado que su partido defiende que no se pueden abrir más centros, pues a su juicio esto produce efecto llamada a menores que al cumplir 18 años acaban sin ninguna posibilidad de conseguir un trabajo o una vivienda al estar en situación de irregularidad.

También ha destacado que hay asistentes sociales que trabajan en estos centros que han sido agredidos por los jóvenes a su cargo, pero ha negado que el acto contribuya a generar odio y ha reivindicado que desde su partido se defiende al español de a pie " que tiene derecho a caminar por su barrio sin temor a ser atracado o asaltado por una manada de MENA".

Además, Unidas Podemos ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) el acto convocado por Vox, ya que, a su juicio, incita al odio y es contrario al derecho a la libre formación de la personalidad de los menores que consagra la Constitución. Teresa Rodríguez, coordinador de Podemos Andalucía, pidió a la Junta de Andalucía que "tomara medidas"y calificó como "carroñeros" a la formación que lidera Santiago Abascal por recurrir a la "mentira" para "agitar el miedo como un espantajo para intentar ganar votos".

Hoy viene la arquitecta de pacotilla de VOX a un centro de menores para agitar la bandera del odio y arrancar votos infames. Exigimos al gobierno de la Junta que proteja a estos niños y niñas del ataque de los carroñeros.https://t.co/VLcOJMT6mx — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 4, 2019

Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado que "no hay ningún problema social" sobre el centro de Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) enclavado en el barrio de La Macarena. Ha argumentado en ese sentido que "la convivencia es excepcional" y ha recordado que Vox como integrante de la Comisión Parlamentaria sobre Protección de la Infancia "estuvo viendo cómo vivían", por lo que ha concluido que "no entendemos qué significaba este acto". Ruiz ha descrito que los menores extranjeros no acompañados son "quince niños que están estudiando, formándose" y ha sostenido que "el barrio los ha aceptado perfectamente".

De hecho, el presidente de la Asociación de la Barriada del Rocío y Portavoz de la plataforma Macarena Para Todas, Borja Romero, ha afirmado en el lugar de la protesta que en la asociación que preside no consta ningún tipo de denuncia de vecinos que se sientan amenazados por los jóvenes o de chicas acosadas, y ha criticado que VOX siempre repita el mismo discurso a pesar de que los vecinos de la zona nieguen estos supuestos problemas de convivencia.