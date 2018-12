Patio de vecinos de alcaldes

El verbo condenar se ha convertido en el centro de la discusión entre un alcalde y una ex alcaldesa, que a falta de plenos o debates cara a cara, utilizan las redes sociales para atizarse y tirar de agravios.

El que empezó la porfía en este especie de patio de vecinos virtual que es Twitter fue el actual alcalde, José María González ‘Kichi’, que el día 11 hizo referencia al intento de unos “neonazis” de reventar un acto de Pablo Iglesias en una librería de Barcelona. Ahí aprovechó para meterle el dedo en el ojo metafóricamente hablando a la ex alcaldesa Teófila Martínez por un artículo publicado en este periódico hace unos días sobre los actos violentos del martes de la pasada semana protagonizados por radicales tras una manifestación contra Vox: “Por cierto, @teofila_es estos ¿’son los mismos’ violentos que describió en su artículo? ¿O la violencia sí puede ejercerse contra la izquierda? Espero su rotunda condena y la del PP de Cádiz”.

Condeno esa violencia y todas. No tengo esos problemas q tiene Ud. Llevo 3 años 1/2 esperando q condene a los que nos despidieron a escupitajos y empujones cuando tomó posesión.Y 8 días a q haga lo mismo con los q destrozaron nuestra sede en una marcha q su partido convocó 1/2 — Teófila Martínez (@teofila_es) 12 de diciembre de 2018

Teófila Martínez recogió el guante y condenó este acto violento contra Pablo Iglesias y “toda clase de violencias. No tengo ese problema que tiene usted”. Pero la actual edil del Partido Popular no desaprovechó la ocasión para recordar heridas no cicatrizadas, como los hechos ocurridos el día en el que el actual alcalde tomó posesión de su cargo el 13 de junio de 2015: “Llevo tres años y medio esperando que condene a los que nos despidieron a escupitajos y empujones cuando tomó posesión”. Y eso lo unió a la petición de condena de los que atacaron la sede del Partido Popular en Cánovas del Castillo hace ocho días.

En un posterior mensaje además Teófila Martínez le dijo incluso que “ha demostrado que prefiere el enfrentamiento entre los gaditanos: esa obsesión por distinguir entre ‘mi gente’ y ‘los de enfrente’. Ud. se pierde el honor de ser el alcalde de todos los gaditanos”, lo que elevaba el nivel de temperatura del enfrentamiento.

Entiendo que os falten argumentos y que queráis estirar un asunto de confrontación hasta el infinito. Pero habéis pinchado en hueso. Condené, como condeno siempre, los actos vandálicos. También la violencia. Incluida esta pic.twitter.com/qnhP1bF6u1 — José María González (@JM_Kichi) 12 de diciembre de 2018

José María González zanjó el debate virtual entre los dos alcaldes, aunque éste siguió con gente que se fue uniendo al enfrentamiento: “Entiendo que os falten argumentos y que queráis estirar un asunto de confrontación hasta el infinito. Pero habéis pinchado en hueso. Condené, como condeno siempre, los actos vandálicos. También la violencia. Incluida esta”. Y esa mención era colgando un titular de un enfrentamiento en el pleno donde Teófila Martínez le dijo al alcalde que era un cacique y un fascista.

Esto entronca con la rueda de prensa que dio ayer el candidato a la Alcaldía por el PP, Juancho Ortiz, en la que censuró que Podemos, a través de un comunicado “en vez de condenar , lo que quieren es que se investigue a la Policía”. En ese comunicado lo que solicitaban es que se llevara a cabo una investigación a la Policía por los supuestos daños recibidos por los dos detenidos.