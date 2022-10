Kichi: “Poner nuestros cinco millones resucitó el proyecto de Valcárcel”

Melchor Mateo cádiz

Casi una semana después del acuerdo que por fin desbloqueaba el proyecto de Ciencias de la Educación para el edificio de Valcárcel, el alcalde José María González ‘Kichi’ se mostraba muy satisfecho por ello y señalaba el punto de inflexión que, a su juicio, ha supuesto que saliera para adelante: “Fue muy importante el espaldarazo que hicimos en la campaña de las elecciones andaluzas de poner esos cinco millones encima de la mesa. Eso resucitó de forma inexorable el proyecto y ha sido el gran interruptor que ha accionado todo el mecanismo para que hoy estemos hablando de esto. Lo que hicimos lo volveríamos a hacer mil veces más”.

Hay otro aspecto que Kichi también cree que ha sido fundamental y es que “el anterior consejero de Universidades no creía en este proyecto ni lo quería. En esto ha jugado un papel muy importante el cambio de consejero porque hay que recordar que la Junta de Andalucía lleva ya siendo gobernada cuatro años por el Partido Popular”.

Por ello, añadió que “las personas son las que realmente hacen las políticas, más allá evidentemente desde donde las haga y de la ideología, pero depende mucho del enfoque que se le dé a los temas y de la persona. Yo recuerdo aún en el 40 aniversario de la Universidad de Cádiz el discurso del anterior consejero, Rogelio Velasco, diciendo que no se iba a comprometer y haciéndole la cobra al mismo”.

“El disponible de crédito está ahí y en cuanto nos lo pidan, lo ponemos en la mesa”

Con respecto a la reunión del pasado lunes en Sevilla, “hemos dado un paso muy importante y entiendo que la palabra del consejero irá a misa y contará con un reflejo en manera de compromiso en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía”.

No obstante Kichi señaló que “no estaré tranquilo hasta que no vea plasmado negro sobre blanco ese compromiso”.

Lo que sí tiene claro es que se está avanzando “ya que el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, me dijo el otro día que sus servicios jurídicos ya se encuentran elaborando el convenio del que se habló el otro día. En cuanto se termine de redactar y lo cotejemos por todas las partes, pasaremos a la firma sin demora ya que demasiado atrasado se encuentra ya el proyecto de Valcárcel”.

En cuanto al papel del Ayuntamiento de Cádiz en este proyecto y si tiene alguna tarea pendiente en cuanto a los cinco millones comprometidos, el alcalde dejó claro que “el disponible de crédito está ahí y en el momento que nos lo requieran, lo pondremos encima de la mesa o donde se nos diga”. Había otra segunda pata en esa aportación municipal y es la cesión del Campo de las Balas para las pistas deportivas necesarias para la Facultad de Ciencias de la Educación, algo que calificó Kichi como “un tema ya cerrado. El Ayuntamiento de Cádiz tiene toda su tarea hecha ya”.

Eso sí, el alcalde no olvida y mostró que le da “un cierto coraje que el Ayuntamiento de Cádiz tenga que poner dinero porque hay un agravio comparativo con otras infraestructuras y otros proyectos que la Junta de Andalucía hace en otras provincia y yo me pregunto por qué pasa esto”. No obstante, deja claro que “por el Ayuntamiento de Cádiz no iba a quedar porque nosotros creemos que éste es un buen proyecto para consolidar el campus universitario en la ciudad de Cádiz, un campus que está enfocado en las Ciencias de la Salud y de las Humanidades y que, además, es bueno para la dinamización de las economías de los barrios de La Viña, el Balón y el Mentidero”.

“Da un poco de coraje que tengamos que poner dinero porque hay un agravio comparativo”

Este también ha sido un parto complicado pero al final ha salido adelante con la colaboración de todas las administraciones. Sobre si esto podría ser un modelo en el futuro para otro tipo de proyectos, Kichi aseguró que “nosotros siempre hemos abogado por esa colaboración interinstitucional y para nosotros es vital porque un ayuntamiento es una administración que tiene un presupuesto muy limitado y unas competencias muy marcadas”.

Por último, con respecto a si se debe hacer una permuta para que el hotel vaya en el Campo de las Balas, el alcalde señaló que “eso es una decisión que tiene que tomar Zaragoza Urbana. Nosotros se lo sugerimos en su día porque me parece mucho más lógico”.