Kichi se une a la Diputación y la UCA para pedir que se incluya una partida para Valcárcel en los presupuestos de la Junta de 2022

El alcalde de Cádiz, José María González, se ha unido a la Universidad de Cádiz y a la Diputación Provincial para exigir a la Junta de Andalucía que incluya en los presupuestos de 2022 el proyecto para ubicar la facultad de Educación en Valcárcel, un proyecto que cuenta con el apoyo de todas las administraciones "menos la autonómica, a la que la faltan ya excusas para justificar su abandono a Cádiz".

José María González ha acusado a la Junta de Andalucía de "maltratar a la capital gaditana por no compartir su color político" ya que "solo hace falta ver las inversiones realizadas por el ente autonómico con los 72 millones para la Ciudad de la Justicia de Jaén, los más de 20 millones para el Palacio Provincial de Deportes en Jaén, los 350 millones de euros para una ciudad sanitaria también en Jaén o para el tercer hospital de Málaga". González ha recriminado al ente andaluz que "no invierte en la sanidad pública, que no invierte en infraestructuras, que no invierte en educación o alargan los procesos como en la Ciudad de la Justicia para no poner un solo euro".

El alcalde de Cádiz ha recordado que desde que todas las administraciones "nos pusimos de acuerdo con la vuelta de la facultad de Educación a Valcárcel, el PP junto a Ciudadanos no ha hecho otra cosa que marear al resto de instituciones para evitar poner un solo euro en este importante proyecto para el cinturón universitario de la ciudad". Así se ha referido a "las declaraciones en las que pedían que fuera la propia universidad la que asumiera el proyecto con fondos propios de su remanente cuando supone hipotecar cualquier obra de infraestructura universitaria durante años y cuando además es competencia de la Junta de Andalucía". Y todo esto "mientras que en otras ciudades andaluzas, como Córdoba, Sevilla o Granada, la Junta de Andalucía ha acometido y ha financiado las actuaciones y actualizaciones por completo de los campus universitarios".

José María González ha insistido en que "al PP se les han acabado las excusas para no invertir en la ciudad por lo que ha exigido que en los presupuestos de 2022 haya una partida destinada a comenzar las obras de Valcárcel".