Kichi, sobre la Ciudad de la Justicia: "El Ayuntamiento está absolutamente volcado en el proyecto"

El cambio de titularidad del suelo de la futura de la Ciudad de la Justicia es el cuento de nunca acabar. Meses de documentos que van y viene de Cádiz a Sevilla en un expediente que siempre está por terminar y al que periódicamente reclama la Junta de Andalucía nuevos detalles y puntualizaciones. Y la paciencia municipal empieza a agotarse ante este “incesante camino de petición de documentación”, en palabras del alcalde, José María González.

El máximo mandatario municipal ha querido dejar una cuestión meridianamente clara: “El Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz está absolutamente volcado en el proyecto de la Ciudad de la Justicia”, por lo que en San Juan de Dios “respondemos inmediatamente al llamado de la forma más ágil que podemos” cada vez que la administración autonómica requiere más documentación o información sobre la parcela de la Ciudad de la Justicia.

Por eso, González rechaza de plano que al Ayuntamiento “se le pueda achacar desidia o inacción”. “Todo lo contrario”, insiste el alcalde, que no esconde su sorpresa por esa nueva documentación que desde la Junta de Andalucía se ha avanzado que tiene que requerir nuevamente al Consistorio (una cédula urbanística y el informe favorable de Urbanismo a la operación de cesión del suelo en favor de la Junta). “A día de hoy tienen toda la información que nos han pedido y deberían de darle un empujón definitivo al proyecto. Si quedan todavía más peticiones, es algo que ignoro”, traslada José María González.

“Si fuese mal pensando diría que parece que están intentado alargar los plazos inundándonos a peticiones de información; pero como no lo soy, supongo que un expediente de este tipo requiere de todos esos documentos”, ha comentado el alcalde respecto a ese interminable proceso administrativo para poner el suelo de parte de los antiguos depósitos de tabaco a nombre de la Junta de Andalucía (una operación que no tendrá coste alguno para la administración autonómica, ya que la cesión municipal se realiza de manera gratuita) para habilitar allí la Ciudad de la Justicia. Y es que ante tanta demora, ante tanto documento que falta y tanta petición de información, González lanza una pregunta al aire: “¿Sabe realmente el gobierno de la Junta de Andalucía lo que quiere hacer en Cádiz?”. “A mí me da la impresión de que no lo tiene del todo claro, o por lo menos tan claro como lo tiene en Sevilla o Málaga”, añade.

No obstante, el alcalde ha querido insistir en que desde el Ayuntamiento “estamos a disposición de la Junta para ayudar en todo cuanto se nos requiera por el buen desarrollo no sólo del proyecto de la Ciudad de la Justicia, sino de todos los demás proyectos que tienen pendientes en la ciudad, como el hospital, Valcárcel o Náutica, por citar tres ejemplos”.