La Junta pondrá fondos propios para el nuevo Hospital de Cádiz si no logra dinero de la UE

El dinero siempre ha sido el gran problema para hacer realidad el Hospital Regional desde que se planteó por primera vez hace quince años. Mientras que en otros puntos de Andalucía se han ido construyendo o anunciando, en este periodo de tiempo, nuevos equipamientos sanitarios público, el previsto en Cádiz se ha ido dilatando en el tiempo con la excusa de las constantes crisis que han impedido contar, decían, con financiación para el mismo.

Ahora, la Junta parece que vuelve a poner sobre la mesa esta operación, aunque sigue sin tener garantizado el dinero para su construcción y puesta en marcha, que se valora en unos 400 millones de euros.

El compromiso del gobierno de Juanma Moreno es solicitar 395 millones de euros para este proyecto a los fondos del Next Generation, puestos en marcha por la UE para sacar de la crisis a los países de la Comunidad afectados por la pandemia de coronavirus.

El problema es que esta propuesta autonómica entra en lucha con otros proyectos procedentes del resto de la región, por lo que podría quedar fuera de este fondo. ¿Qué pasará entonces?

Fuentes de la Junta indican que si finalmente no se logra la financiación por parte de los Next Generation, la administración regional asumirá el coste del nuevo complejo sanitarios con fondos propios de la Junta.

Si se diese este caso, el proceso de construcción del Hospital Regional de Cádiz podría dilatarse aún en el tiempo, pues quedará pendiente que el proyecto se incluya en los Presupuestos autonómicos. Por el contrario, si se logran fondos de la UE el calendario se agilizaría.

Junto a la necesidad de tener dinero para construir el centro médico, la segunda prioridad es tener el solar donde levantarlo.

Hay una cuestión clara: si la Junta pide dinero a Europa para este complejo, debe justificar que tiene un suelo donde levantarlo y que éste es de su propiedad. Y aquí entra la Zona Franca, que hace quince años invirtió cerca de 9 millones de euros en comprar la parcela de CASA para construir el que iba a ser el Hospital Regional de Cádiz.

La reunión que este martes mantuvieron el delegado del Consorcio, Fran González, con la delegada de la Junta, Ana Mestre, ha servido para desatascar el proyecto en lo referido a la futura propiedad del terreno.

Parece que por fin la Junta ha asumido que no lo puede obtener de forma gratuita, como venía insistiendo desde hace dos años. Y no puede porque el Consorcio incurriría en una ilegalidad si así lo hiciera: se lo prohiben sus propios estatutos, el Tribunal de Cuentas e incluso una auditoria elaborada en 2018 que alertaba del desequilibrio en sus cuentas si no se recuperaba el dinero invertido en el fallido proyecto original del Hospital.

Ahora queda por ver cómo se traspasa la propiedad de este terreno a la Junta. La Zona Franca tiene claro que en ningún momento va a poner piedras en el camino para retrasar aún más esta operación con un claro impacto ciudadano, sobre todo porque tiene en juego los más de 11 millones que ha gastado ya en la misma.

Está dispuesta a agilizar al máximo todos los trámites a desarrollar y lanza una idea que facilitaría el paso a propiedad de la Junta del terreno de CASA: que a cambio del mismo el Consorcio se quede con el suelo donde hoy funciona el recinto fiscal que gestiona en Algeciras, y por el que paga 400.000 euros al año de alquiler a la Junta. De esta forma el Consorcio sería propietario de este terreno en el Campo de Gibraltar y la institución regional tendría el suelo para el Hospital en la capital. Y con un coste infinitamente más bajo que los más de 70 millones que se ha gastado en los edificios para la Ciudad de la Justicia de Sevilla, comprados a una empresa privada.

En cuanto al convenio vigente desde 2005, su carácter patrimonial hace que siga en vigor, aunque ya obsoleto.

Ahora todo está en manos de la Junta para que agilice los nuevos acuerdos con el Consorcio.