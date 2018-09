La Junta también garantiza el futuro de la Institución

Como hiciera la Diputación el pasado martes, la Junta de Andalucía, a través de la delegada territorial de Educación, Remedios Palma, garantizaba ayer el futuro del colegio Institución Provincial Gaditana (IPG) al presidente de la AMPA del centro, Mario López, en una reunión en la que también participaron representantes de la Federación de AMPAs Gades (Flampa). Al respecto, Palma quiso recalcar que "no existe interés por parte de la Diputación ni por parte de la Junta de no renovar el convenio ya existente entre ambas administraciones, es más, en ningún momento se ha barajado esa posibilidad". El mensaje de tranquilidad vino acompañado de otro esperanzador al anunciarles la delegada que se va a mantener el compromiso del delegado del Gobierno, Juan Luis Belizón, de iniciar la redacción del programa de necesidades técnicas que conllevaría a la creación de un nuevo centro educativo en los terrenos donde se emplaza la IPG, y que vendría determinado por las características urbanísticas del suelo entre otras cuestiones. Es esta una vieja aspiración de los padres y madres de este colegio de extramuros, llamada incluso Ciudad de la Educación para sustituir al proyecto de Ciudad de la Justicia que se iba a desarrollar en ese suelo, enclave finalmente desechado. "No es nada definitivo, es un inicio de proyecto, pero nos parece un paso importante", señalaba Mario López al término del encuentro.

Interrogada Remedios Palma sobre cómo va a garantizar la Junta la pervivencia del centro con el número de alumnos tan bajo que tiene, la delegada, según Mario López se comprometió a incentivar las matriculaciones y a intermediar en la Comisión de Escolarización para que exista un reparto equitativo de los alumnos que se quedan sin plazas, como también reclamó la Flampa en el mismo encuentro. "Mientras continúe el criterio de cercanía, no tenemos nada que hacer frente a los colegios concertados que nos rodean", señaló López. "Si el niño de 3 años viene del centro, el colegio más cercano es San Vicente de Paúl, si viene de La Paz el que le correspone es Villoslada y si llega de la zona de la avenida, va a Salesianas o Las Esclavas. El criterio con nuestro centro es que entran los niños que viven en la Barriada España (Avecrem) o ya en 4º y 5º de Primaria cuando no quedan ya plazas en otros centros. No es normal que en un colegio haya 50 niños de tres años y en otro solo 3", añadió.

El encuentro sirvió además para que la Flampa reclamara a Palma la unificación de los criterios en la organización de los comedores escolares, dándose la circunstancia de que en unos basta con avisar la misma mañana de la ausencia de un alumno y en otros exigen que se avise con seis días de antelación, hecho que desde la Federación se considera "ilógico".