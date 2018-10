La Junta dice que la sede de la Policía Autonómica no sufre daños estructurales

La sede de la Policía Autonómica, en los bajos de Tiempo Libre, no sufre daños estructurales que obliguen a su desalojo inmediato. Fuentes de la Junta de Andalucía salieron ayer al paso de las reclamaciones del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que exigió el traslado a otro emplazamiento después de que los Bomberos tuvieran que actuar el pasado domingo por el desprendimiento de cascotes en la zona de entrada a la jefatura. "Esos cascotes cayeron de un doble techo, hablamos casi de estructuras ornamentales, por lo que no puede decirse que la sede de la Policía Autonómica se encuentre en un estado ruinoso ni mucho menos".

No obstante, reconocieron que la intención de la Junta de Andalucía es que en los próximos meses pueda fijarse un cambio de ubicación, aunque este podría ser un paso intermedio, ya que la idea de la Junta es que la Policía Autonómica se integre en la Ciudad de la Justicia una vez que esta se ponga en funcionamiento en los antiguos depósitos de tabacos del barrio de Loreto.

Mientras esto ocurra, fuentes autonómicas confirmaron a este diario que están buscando otras alternativas y que una de las que reúne las condiciones exigidas por la Policía se encuentra en el recinto interior de la Zona Franca. En este caso tendrían que alquilar las dependencias, "porque hay que recordar que no sólo tienen que dar cabida a las diferentes unidades sino también tienen que poder estacionarse los vehículos policiales para poder dar respuesta de manera rápida en determinadas situaciones".

Por lo que respeta a los negocios que todavía permanecen en los bajos de Tiempo Libre, desde la Junta se confirma que están hablando con todos ellos para que a finales de año vayan abandonándolos. Los empresarios presentaron un recurso solicitando una prórroga en el contrato hasta que no se produjera el cambio en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU), algo que ya se ha producido. Por esto, en los tres próximos meses se hará efectiva su salida para facilitar que el edificio pueda quedar vacío completamente e iniciarse el proceso para su demolición y posterior construcción de un nuevo hotel en primera línea de playa.

Uno de los tres negocios que quedaba en los bajos de Tiempo Libre ya ha cerrado sus puertas hace unos meses. De cualquier manera, la Junta insiste en que no hay riesgos estructurales para ninguno de ellos y que la seguridad está garantizada.