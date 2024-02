Junta y Diputación tienden la mano al rector de la UCA, que sigue muy cauto con Valcárcel

Valcárcel, la joya arquitectónica del siglo XVIII, abandonada desde hace décadas ante la playa de La Caleta de Cádiz acogerá la Facultad de Ciencias de la Educación siempre que las administraciones implicadas en el proyecto se lo pidan formalmente a la Universidad de Cádiz y se impliquen al máximo y en consenso en el proyecto. Siempre que la comunidad universitaria así lo decida. Siempre que la Junta de Andalucía dé el visto bueno a su plan de infraestructuras. Siempre que Hacienda autorice el uso de parte de los 37 millones de sus remanentes. Y siempre que la financiación de la rehabilitación no hipoteque los presupuestos de la institución académica para acometer las mejoras urgentes que necesitan los cuatro campus. Incluida la urgente reforma de la actual Facultad de Ciencias de la Educación en Puerto Real.

La anterior es, en resumen, la conclusión que se puede sacar de las dos primeras tomas de contacto que el nuevo rector de la UCA, Casimiro Mantell, ha mantenido esta mañana con la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, y con la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco. Las máximas representantes de ambas instituciones, en dos reuniones diferentes y casi consecutivas, tendieron esta mañana la mano al rector de la Universidad de Cádiz para sacar adelante un proyecto ante el que Mantell se muestra extremadamente cauto porque no quiere que comprometa económicamente todo su mandato de seis años. Sobre todo en aras de la equidad con la que pretende afrontar las necesidades de los cuatro campus universitarios (Cádiz, Puerto Real , Jerez y Algeciras) entre los que el de la capital gaditana es uno más. De hecho, a día de hoy, Casimiro Mantell, no descarta ninguna posibilidad. Ni siquiera la de no hacer uso académico del edificio pese al compromiso de cesión por parte de Diputación, actual propietaria del inmueble, y de su promesa de contribuir, además de con la propiedad del viejo colegio, instituto y hospicio, con el 50% del coste de su equipamiento. Así lo confirmó, a pregunta de este periódico, en su comparecencia ante los medios en el Palacio Provincial.

A las 9:30 de esta mañana mantenían su primera toma de contacto oficial el nuevo rector de la Universidad de Cádiz con la delegada de la Junta. "Es la primera reunión institucional porque ya habíamos tenido conversaciones en las que hemos podido dialogar sobre los temas que nos preocupan y ocupan a la Universidad y a la Delegación del Gobierno", dijo Mercedes Colombo. "Hemos hablado de esa relación institucional importante que tiene que haber. De hecho tenemos una delegada territorial de Universidad", que participó en el encuentro y en la comparecencia ante los medios. "Pero también tiene que haber relación entre los vicerrectores y las distintas delegaciones territoriales. Por eso hemos creado unos grupos de trabajo conjuntos", explicó.

"También hemos hablado de un tema apasionante que lidera la Universidad de Cádiz como es el Inibica [Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la Provincia de Cádiz], que está físicamente en la novena planta del Hospital Puerta del Mar y está haciendo un excelente trabajo con un grupo de investigadores, gente muy joven, que va a dar sus frutos en breve con la acreditación que se está intentando conseguir", añadió. "Además, hemos abordado otros temas que preocupan a la ciudad de Cádiz, a Jerez, a Algeciras y Puerto Real, donde también tienen campus la UCA", remató.

"Tenemos que esforzarnos en reforzar la relación de los vicerrectorados y sus áreas con las delegaciones, incorporando mecanismos de comunicación. Y hemos comentado todos los temas pendientes en los campus, como el de Ciencias de la Educación, en Cádiz, pero también en los de Jerez, Algeciras y Puerto Real y el del Inibica, que es un instituto mixto del que forman parte UCA, SAS y Consejería de Salud", dijo a modo de resumen introductorio Casimiro Mantell.

El rector dio cuenta a la delegada de los planes de que el futuro Hospital Regional de Cádiz acoja la nueva sede del Inibica como requisito previo para lograr la acreditación del Instituto Carlos III, del Ministerio de Sanidad. Y de otro tipo de proyectos para los campus de Jerez, Puerto Real y Algeciras. "Esto es el inicio de un trabajo. Es el comienzo de unas relaciones que tienen que ser muy fluidas y convergentes, que nos lleven a objetivos comunes, relacionados con los intereses de la ciudadanía y de la Universidad, que son coincidentes", sostuvo.

La ronda de preguntas de los periodistas no tardó, obviamente, en abordar el tema de Valcárcel y de su financiación. "Tenemos un plan de remanentes que es el marco que nos marca la Junta de Andalucía. Ahora estamos recabando las necesidades de la UCA en materia de inversiones, que van más allá de un único proyecto, porque tenemos otros muy importantes en otros campus", insistió el rector.

"La Universidad no se puede hipotecar en los próximos años en un solo proyecto", afirmó clara y contundentemente el rector. "Que la financiación venga de los remantes o no no depende de nosotros. No tengo información todavía sobre ese aspecto. Pronto habrá una reunión, en un par de semanas, en la que nos van a hablar de los remanentes y nos dirán cómo nos permitirá Hacienda utilizarlos. Lo único que sé es que tenemos 37 millones, pero la decisión no es nuestra", recalcó.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es presentar un proyecto importante en el que incorporemos todas las necesidades de la universidad para los próximos cuatro años y una de ellas está relacionada con Ciencias de la Educación. Que esté en Valcárcel o no, lo he trasladado muchas veces, no es una decisión nuestra; es una decisión más de ciudad que nos pueden plantear", dijo el rector. "El viernes el alcalde de Cádiz me trasladó que no es un trabajo a una única banda. Estoy aquí con la Junta, pero ahora voy a Diputación. Y cuando todas las partes confluyan, entiendo que habrá alguna noticia. Ese plan de inversiones que tenemos que presentar a la Junta es el que decidirá y definirá cómo se desarrolla ese problema, esa situación", argumentó, intentando, sin éxito, evitar la palabra "problema". "Porque, efectivamente, es un problema un tener un edificio [como Valcárcel] cerrado", reconoció.

"En los próximos meses tendremos que poner negro sobre blanco, en un documento, qué pedimos y a qué nos autoriza la Junta. Y lo que se haga no tiene por qué estar condicionado a los remanentes. Yo estoy continuando conversaciones [iniciadas durante el mandato anteriores rectores] en las que se hablaba de un plan de remanentes, pero si ahora hay un cambio de criterio y los remanentes no se incorporan ahí, nosotros encantados", confesó, mirando a la delegada del Gobierno andaluz. "El marco que yo me he encontrado es que una parte la financia la Universidad de Cádiz y la única forma posible es a través de sus remantes. Pero esto es complejo y hay que hacerlo con pies de plomo y con mucho cuidado", insistió.

"Debe haber una confluencia de todas las instituciones y tiene que estar consensuado absolutamente con todas las partes. Y en la Universidad lo tiene que aprobar el Consejo de Universidad lo que pongamos en ese plan de infraestructuras. Yo tengo que buscar mecanismos para resolver la situación del edificio y tengo que tomar la decisión en función de las reuniones que estoy teniendo. Y la agenda que tengo es tremenda. Efectivamente es un problema que el edificio esté vacío", volvió a reconocer.

A las 11:00, el rector mantenía una segunda reunión con la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, encuentro en el que también participaron el vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, y el diputado responsable del Servicio de Educación, Ignacio Trujillo. Como era obvio, uno de los temas que abordaron fue el del "proyecto de traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio de Valcárcel, propiedad de la Diputación", explican oficialmente desde la institución provincial.

Tanto Almudena Martínez como Casimiro Mantell trasladaron a los medios de comunicación su deseo de dar “una pronta solución” a esta cuestión que también compete a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz. La presidenta ha asegurado al respecto que “la Diputación mantiene su compromiso de cesión del edificio y de asumir el 50% del equipamiento”.

"Por su parte, el rector de la UCA explicó que será necesario empezar con los contactos “a cuatro bandas” para poder avanzar en este proyecto. Todo ello, ha dicho, una vez que el nuevo equipo rectoral de la UCA concluya con su presentación a las distintas instituciones y colectivos provinciales", afirma la Diputación a través de un comunicado. No obstante, en respuesta a este periódico, Casimiro Mantell tampoco descartó la posibilidad de que la Universidad no dé uso al edificio.