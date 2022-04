Juancho Ortiz llama "fascista" a Kichi

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha señalado este miércoles que se siente "escandalizado con la falta de respeto del primer edil -por José María González- por los gaditanos", en referencia a las declaraciones del alcalde en un acto en las que señaló que "al que no le guste (el cambio de nombres de calles) que se empadrone en otra ciudad".

Juancho Ortiz ha asegurado que el hecho de "que Kichi mande a los gaditanos que no piensan como él a empadronarse en otra ciudad da idea del fascista que tenemos de alcalde. Lo venimos diciendo desde hace años; no tiene la más mínima intención de gobernar para todos los gaditanos. No solo ignora, sino que desprecia y persigue a todo el que no piensa como él. Este es solo un ejemplo, pero se ha visto en todas las facetas de la vida municipal, desde el desprecio al principal partido de la oposición, y por tanto a quienes lo votan, hasta la persecución a las asociaciones de vecinos, sociosanitarias, etcétera".

El presidente popular ha calificado de "inaudito" lo que dijo el pasado martes Kichi "respecto a los gaditanos que no están de acuerdo con el constante mareo que se trae con los cambios de nombre de las calles. Lo que quiere es exiliarlos, como hacen todos los dictadores con quienes no logra eliminar o someter. Todo el día hablando del fascismo y él es el primer fascista de la ciudad. Vamos, de hecho, si pudiera los exiliaba. A la vista está. Yo creo que cuando anima a los gaditanos a no hacerle caso a Abascal es porque piensa que con él ya tenemos bastante".

Juancho Ortiz también ha lamentado "la penosa manipulación de la memoria del alcalde Manuel de la Pinta que vienen haciendo Kichi y Vila. En 2020, cuando el PSOE llevó a Pleno su petición de Ordenanza de Nomenclátor ni sabían que Manuel de la Pinta tenía una calle en la ciudad. Ayer nos imputaron ponerla en una trasera, cuando fue el PSOE y el PCE en 1979 quienes pusieron la calle al lado de la vía del tren, encajonada al lado de los depósitos de tabaco. Nosotros lo que hicimos fue trasladarla donde ha estado hasta ahora con el soterramiento. Y lo que también hicimos fue nombrarlo Hijo Predilecto en 2006, encargar su retrato y colocarlo en la galería de alcaldes del Consistorio. Además, a Manuel de la Pinta se le incluyó junto a Fermín Salvochea en el monumento funerario de alcaldes de Cádiz que se erigió en 2009 en el Cementerio Mancomunado de Chiclana. Todo esto ni lo sabe el profesor de historia ni le interesa, claro está. Solo le mueve el odio, manipular a los gaditanos y al que no convence echarlo de la ciudad".