Juancho Ortiz recrimina al subdelegado del Gobierno "falta de sensibilidad ante los desahucios de viudas de policías”

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) de Cádiz, Juancho Ortiz ha recriminado este miércoles al subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco su falta de sensibilidad ante el problema de varias familias de policías nacionales jubilados o fallecidos que viven en la Avenida Fernández Ladreda con la amenaza de un desahucio promovido por el Gobierno de la Nación que, “afortunadamente ha frenado el TSJA. Ha tenido que ser la justicia la que pusiera algo de cordura en este problema, y no precisamente un subdelegado y un ministro que están todo el día hablando de escudos sociales”.

Los populares han recordado que existe un mandato plenario de octubre de 2021 “para que Marlaska paralice este atropello a personas mayores a los que el autoproclamado Gobierno más social de la historia no dio ninguna alternativa. Ya no hace falta que el ministro se preocupe, pero los gaditanos sabrán que ha tenido que ser un tribunal quien ponga coto a los desmanes de un gobierno que ha mostrado sus preferencias a la hora de defender el derecho a una vivienda digna según quien ocupe esa vivienda”.

Juancho Ortiz, que defendió en octubre pasado la propuesta plenaria para instar al Gobierno de la Nación a paralizar de manera inmediata el desahucio de las familias afectadas y buscar una solución digna para los policías jubilados, viudas y familias de agentes del inmueble, ha pedido hoy al subdelegado en Cádiz que no recurra la sentencia del TSJA que paraliza el lanzamiento; “lo que esperamos de este gobierno es que deje los mensajes vacíos sobre escudos sociales y ponga soluciones a los problemas reales. Que no sea recurrida la sentencia y busque una alternativa a estas familias. Unas personas mayores no pueden vivir todo el día con la amenaza de un desalojo que a todas luces es injusto”.

El concejal popular concluyó señalando que “a pesar de las reuniones y los compromisos anunciados por la concejal de Vivienda, las familias no han tenido ayuda municipal alguna, y el problema se ha solucionado por vía judicial. Ni el Gobierno de la Nación ni el de la ciudad ha sido capaz de plantear una solución social a un problema que afecta a familias gaditanas compuestas por personas mayores. Supongo que tendrá más que ver la profesión que durante años ejercieron los afectados. En cualquier otra circunstancia habrían cogido una mochila y un megáfono y se hubieran puesto a soltar la retahíla antisistema del catecismo anticapitalista”.