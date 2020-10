Juancho Ortiz: "El PSOE en Cádiz no pagaba ni el IBI"

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado esta mañana en su comparecencia ante los medios junto al secretario general del PP provincial, Bruno García, el anuncio que vienen realizando destacados dirigentes socialistas de Cádiz sobre la marcha de Zona Franca del proyecto de nuevo hospital en los terrenos de la antigua CASA.

Juancho ha hecho un llamamiento a los responsables de Zona Franca para que “no abandone un proyecto necesario para la ciudad, que cumpla sus obligaciones, porque están en el origen de esta actuación junto a la Junta, la Seguridad Social y el Ayuntamiento, y ahora no puede ni debe salirse. Si los socialistas quieren demostrar su compromiso con Cádiz, aunque sea con 20 años de retraso, que no abandonen ni el nuevo hospital ni a los empresarios que lo están pasando mal en el Centro de Negocios del Casino, donde están siendo hostigados por el Ayuntamiento”.

“El PSOE en Cádiz no pagaba ni el IBI”

El edil popular y el parlamentario andaluz mostraron también su asombro por la forma en la que el secretario de Organización de los socialistas gaditanos, José Ramón Ortega, ha encarado el papel de la Junta en su compromiso –firme y más que confirmado- con el Hospital de Cádiz: “lo último que se le podía ocurrir a alguien del PSOE de Cádiz es decir que la Junta tiene que comprar ya –y con urgencia- un solar en la ciudad. Se han llevado 20 años sin pagar nada en esta ciudad: el suelo de la Casa de las Artes cedido por el Ayuntamiento, el de los pisos de astilleros igual, el suelo de Matadero cedido, antes de irse no pagaran el suelo de la Ciudad de la Justicia en los Depósitos de Tabaco, el suelo del IES Cornelio Balbo cedido a cambio de la Plaza de la Reina -que luego quisieron cobrar dos veces-; en Cádiz, durante 20 años, la Junta no ha pagado nada, por no pagar no pagaba ni el IBI, que lo ha liquidado el PP este mismo año. Cuando un socialista habla de que la Junta tiene que pagar por un solar aquí, o es nuevo o no es de Cádiz”.

El presidente del Grupo Popular concluyó recordando “los más de 10 años que el PSOE dedicó el suelo que ahora urge a la Junta a comprar a poner un cartel anunciando el Hospital y los circos que llevaban a Cádiz. Eso sí durante esos diez años vimos gracias a la gestión del PSOE grandes número de equilibrismo y trucos de magia.”