Ortiz (PP):“8 años de ridículo con el alumbrado navideño en Cádiz es que a Kichi no le importa”

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado el “enésimo fracaso” en el alumbrado navideño del Equipo de Gobierno, “que ni siquiera en el año que se supone de despedida del actual acalde es capaz de cumplir con un mínimo a este respecto. Ocho años haciendo el ridículo con el alumbrado navideño no es casualidad; es que no le importa. No le importa que la ciudad pierda alicientes para los propios gaditanos, para los comerciantes, para los niños… le daba igual todo y ahora más aún”.

El edil ha lamentado que desde 2015, “diciembre tras diciembre, Cádiz vaya quedándose atrás respecto a cualquier localidad de la Bahía y de la provincia que se esmera en presentar un aspecto propio de las fiestas. Hemos perdido liderazgo como capital comercial, como centro de atracción y para la Navidad, por supuesto”.

Ortiz rechazó las excusas ofrecidas por el alcalde el pasado lunes al encender solo parte del alumbrado y hacerlo además días más tarde de la fecha prevista. “Que diga Kichi y su concejala que los adornos de la avenida no se pueden poner por la lluvia es lamentable. Los adornos no se han puesto porque no hubo ni previsión ni planificación, como todos los años ¿O es que en el resto de la Bahía no ha llovido?, porque todos han encendido todo su alumbrado en la fecha prevista. Seguramente Kichi quiere que nos olvidemos que un año se encendió dos días antes de Nochebuena, y de las excusas de que se inventan desde 2015”.

Los populares lamentan “el olvido intencionado” en el nuevo pliego de alumbrado de los barrios de Extramuros, donde se ha reducido a la mínima expresión. Ortiz señaló que “no es de recibo que para mejorar unos pocos puntos del casco histórico o la Avenida, que no se sabe ni cuando se encenderá, se quede todo Extramuros sin alumbrado o que en el mismo centro la mayoría de las calles no tenga una sola bombilla. Es todo un disparate”.