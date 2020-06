Juancho Ortiz: “Kichi ha renunciado a la gestión de la ciudad”

El notable aumento del período medio de pago a proveedores en medio de la crisis del coronavirus, al contrario de lo que viene ocurriendo en otros ayuntamientos y administraciones del entorno, es para el Partido Popular la constatación de que el alcalde de la ciudad, José María González, “ha renunciado a la gestión de la ciudad”. “Está noqueado, perdido, desaparecido desde hace tres meses. A otros alcaldes se les ha visto en primera línea, proponiendo, ofreciendo ayudas y ofreciendo consensos. Kichi solo sale en sus redes a insultar y crear bandos”, ha afirmado el presidente del grupo, Juancho Ortiz.

El aumento hasta los 81,56 días del período medio de pago a proveedores se traduce, a juicio del PP, en que el Ayuntamiento “ha abandonado a los autónomos y pequeñas empresas proveedoras en el peor momento, cuando más los necesitaban”. Y por eso, acusan al alcalde de “mentir o decir una verdad a medias, que es peor” por anunciar la orden de agilizar el pago a proveedores “cuando sabe perfectamente que no tienen liquidez, entre otras cosas porque el fondo de contingencia no ha sido aprobado hasta el 2 de junio, o porque su concejal de Hacienda (José Ramón Páez) es casi tan flojo como él”, recordando que a estas alturas “aún no ha presentado la liquidación del año anterior”.

“Ni ellos mismos saben del dinero que disponen para ayudar a las familias que más lo necesitan, ni para agilizar pago a proveedores, ni para poner en marcha líneas de ayudas a comercio y hostelería que anunciaron de 70.000 euros para cada sector y que aún están esperando”, ha criticado Ortiz, que ante el escenario que se presenta a los proveedores del Ayuntamiento ha calificado como de “insoportable” la gestión del Ayuntamiento; y, más en concreto, la de su alcalde, centro de las críticas de los populares.

Enfrentamiento por la Junta

El grupo municipal del Partido Popular y el alcalde de la ciudad mantienen un continuo enfrentamiento en las redes sociales, que en sus últimos capítulos han centrado su atención en la gestión de la Junta y en las críticas de José María González hacia el Gobierno andaluz. El presidente popular, Juancho Ortiz, ha hecho también referencia a esta situación.

“Le encanta dividir porque cree que es la única manera de esconder su falta de gestión. Ejemplos hay mil y recientes. Si Puertos de Andalucía le concede el permiso para el pantalán de Puntales lo venden como si fuera la obra del año, cuando es un proyecto que llevan cinco años retrasando y que va pagar Europa. Si la Junta le da 1,2 millones para peatonalizar Plaza España no es capaz de una sola palabra de agradecimiento. Al contrario, hace un comentario para darle caña al PP. Cuando la Junta aprobó cuatro millones para vivienda de la Barriada la Paz tuvo la desvergüenza de anunciar que lo había conseguido él y que ahora sí se iba a gobernar para esos barrios, no como cuando gobernaba Teófila”, se ha quejado Ortiz.