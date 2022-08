Juancho Ortiz: "Lo del equipo de Gobierno con los chiringuitos, no es una interpretación de la norma, es una reinvención"

"Hoy nos hemos despertado con unas declaraciones de Martín Vila reiterando su falta de compromiso con el empleo de los gaditanos". Con estas palabras, el presidente del grupo municipal del Partido Popular en Cádiz, Juancho Ortiz, arremetía contra la interpretación que hace el concejal de Urbanismo de la modificación del reglamento de Costas y su repercusión en la apertura de los chiringuitos durante todo el año. "Lo que hace este equipo de Gobierno, más que una interpretación, es una reinvención de la norma", valora.

"Es una interpretación torticera de un reglamento que, como se pronunciarán los técnicos de la Junta de Andalucía, en ningún momento va contra los intereses de Cádiz", explica Ortiz que sí acusa al gobierno de San Juan de Dios de trabajar contra la ciudad. "Estas declaraciones sólo pueden entenderse como un tiro en el pie a esta ciudad de Cádiz que va viendo cómo día a día se le va escapando su futuro".

"Creo que el Gobierno de Kichi y de Vila es la única izquierda que no lucha en este país por el empleo. No es comprensible que un Ayuntamiento liderado por una izquierda antisistema no luche por el empleo de 300 trabajadores", contabilizaba Ortiz los "150 empleos directos y 150 empleos indirectos" que, dice, crean los chiringuitos de Cádiz, a los que tilda como "motor económico" para esta ciudad.

El político del PP, que ha acompañado al coordinador general del Partido Popular de Andalucía,

Antonio Repullo, en su visita a Cádiz también sumó otros argumentos para demostrar "la falta de interés" del gobierno municipal por "mantener ese motor económico que es el turismo". Así, en su encuentro con los medios junto a la playa de La Caleta, ha señalado hacia "unos escasos veinte metros", donde se levanta el kiosko de turismo, para recordar que "lleva cerrado, prácticamente, todo el verano". También ha ligado a la materia turística "la eliminación de más de 2.550 plazas de aparcamiento" que, a su juicio, impiden que "cualquier turista, y no sólo turista, también cualquier gaditano" pueda "simplemente tomar algo y vivir en una ciudad que bien merece la pena ponerla en valor".

"Tenemos el peor Gobierno que ha podido tener esta ciudad. No esperamos que reculen, estamos acostumbrados, tenemos la experiencia con las licencias de las terrazas, donde vemos que cada día a día están poniendo problemas en su mantenimiento y su ampliación, por lo tanto, lo que le pedimos desde el grupo municipal es cordura y defensa, que es lo primero que tiene que hacer un alcalde, de los intereses de la ciudad y de los gaditanos", ha culminado.