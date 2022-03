Juan Espadas reivindica Valcárcel como el gran proyecto de Cádiz

El PSOE ha intensificado su acción gaditana basada en reivindicar a la Junta de Andalucía la ejecución de esos grandes proyectos pendientes en Cádiz; una táctica que el nuevo grupo municipal puso en evidencia en el pleno de febrero y repetirá en la convocatoria este último viernes de marzo y que este martes ha intensificado el partido con la presencia del candidato a presidir la Junta, Juan Espadas. Con la Caleta como escenario, el ex alcalde de Sevilla ha reivindicado el proyecto de Valcárcel, resistiendo así los socialistas a tirar la toalla de una actuación que la Junta de Andalucía no va a acometer.

Espadas se ha reunido este martes con vecinos, hosteleros, representantes de la plataforma Valcárcel Recuperada y socialistas gaditanos para asegurar que si llega a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones, aún pendientes de fecha, hará suyo el proyecto de Valcárcel para convertirlo en Facultad de Educación.

Según ha defendido, el proyecto universitario es “un revulsivo para los barrios” del centro, “un orgullo de recuperar un Bien de Interés Cultural” como el histórico edificio y un “motor para reactivar la economía”. Por eso, demanda que Valcárcel sea “uno de los grandes proyectos” de la ciudad; “y será uno de mis proyectos para Cádiz si gobierno en Andalucía”,ha asegurado.

Para el nuevo líder andaluz de los socialistas, la operación de rehabilitar el histórico edificio y completar las nuevas construcciones para traer a la capital la Facultad de Educación es económicamente viable; entre otras cifras que ha aportado, porque la Junta dispondría de 2.100 millones de euros recién transferidos por el Gobierno estatal “que no sabe en qué van a gastar”. Es decir, que hay recursos propios de la administración autonómica y recursos europeos de sobra para ejecutar un proyecto que en su última valoración rondaba los 40 millones de euros de presupuesto.

“La financiación ahora no es el problema. Antes había proyecto pero no dinero; ahora hay dinero, pero la Junta no dice en qué lo va a gastar”, ha resumido en Cádiz Juan Espadas, indicando que solo se ha invertido un 40% del plan europeo que expira el próximo año, “y del nuevo marco europeo 2021-2027 no se han marcado ni siquiera las directrices aún”. “Ese es el problema: hay fondos, pero un gobierno absolutamente inepto”, ha insistido el candidato, que pide a los andaluces “que se piensen muy mucho en la elecciones votar a un presidente que sabe mucho de marketing y de ponerse delante de las cámaras pero nada de financiar”.

La ventana europea es, por tanto, una de las principales bazas a las que se agarra Juan Espadas para hacer viable el proyecto de Valcárcel; a su favor ha expuesto el trabajo que de cara a estos fondos europeos ha realizado como alcalde de Sevilla, en contra de un gobierno andaluz “que ha sido incapaz de buscar financiación para Valcárcel”. “Les aseguro que hay financiación disponible en Europa para ello”, ha garantizado.