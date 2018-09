Padres del Josefina Pascual piden un Consejo Escolar Extraordinario

Un grupo de padres, madres y familiares de alumnos del colegio Josefina Pascual escenificó ayer su rechazo al traslado del servicio del comedor al colegio Santa Teresa entregando en la sede de la Delegación Territorial de Educación sus peticiones y más de 150 firmas contrarias a la decisión adoptada, que obliga a un centenar de escolares a recorrer a pie cada día la distancia entre los dos centros durante los, presumiblemente, dos meses que van a durar las obras del sótano bajo el comedor y la cocina. Además, han realizado una solicitud para que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo Escolar con el fin de tratar el tema del traslado eventual del servicio de comedor a otro centro educativo. "Se pretende comentar las acciones que se están llevando a cabo y consensuar y promover otras conjuntas de toda la comunidad educativa", indicaban desde el grupo de familiares. Porque precisamente el escaso margen de reacción ante la medida de Educación, "sin tener derecho a réplica", es lo que ha suscitado el enfado de este grupo. "A los padres nos llegó información de lo que iba a ocurrir, aunque no consensuada. Nos trasladaron cuatro días antes del inicio del curso lo que había y la única opción. Nada más. Una reunión informativa sin tiempo ni posibilidad de buscar alternativas", indicaba ayer la madre de un alumno antes de realizarse la entrega de firmas. También, a juicio de un padre, la situación "es el resultado de una pésima gestión, aunque el centro nos dice que es la única salida que le dieron desde la Delegación. El informe del estado del sótano estaba desde mayo. No es normal empezar la obra el 21 de agosto y que se adjudique el día 31 de julio".

Una de las reclamaciones entregadas ayer en la Delegación de Educación solicitaba la posibilidad de que cada familia sea libre de adoptar su propia alternativa de forma excepcional, no haciendo uso del servicio de comedor temporalmente sin que suponga la perdida de plaza. Como explicaba una de las madres, "a las familias que rechazaran esta alternativa y buscasen otra para atender a sus hijos en la hora de comedor, no les guardaban la plaza con la recuperación del servicio en el colegio. Esto ha atado de pies y manos a muchos padres y madres".

Madres y padres insistían ayer que las medidas adoptadas no han sido consensuadas con ningún organismo de los que les representan: Consejo Escolar, Colectivo de Madres y Padres Afectados y AMPA. Recuerdan asimismo que la medida "implica un traslado a pie por la vía pública, por niños menores desde los 3 años de edad, en cualquier estado meteorológico del momento del traslado, tanto para ida cómo a la vuelta, no garantizando las condiciones adecuadas para este traslado". Apuntan que antes de esta contingencia "la mayoría de los escolares eran recogidos por sus familias a las tres de la tarde, con lo que ahora forzosamente permanecerán más tiempo en el centro, afectando a la planificación familiar (entrada y salidas de trabajos, actividades escolares,…). Desde el martes, los escolares salen a las 14.15 horas desde su centro y comienzan a comer en el segundo turno del Santa Teresa alrededor de las tres menos cuarto.

Desde ayer, la Delegación Territorial de Educación tiene las reivindicaciones de madres, padres y familiares, como la "inmediata" implantación de doble turno trabajo por la empresa adjudicataria, para acelerar las obras iniciadas en el sótano que afectan a la cocina y comedor del colegio; el informe de progreso semanal de las obras, actualizando el porcentaje de trabajos a realizar, así como la fecha de finalización de las mismas; y el trasporte en autobús mientras que dure el servicio de comedor excepcionalmente desplazado al colegio Santa Teresa, un recorrido de ida y vuelta, siendo más de 1,2 kilómetros.

Según fuentes de este grupo de familiares, las peticiones y las firmas que las avalan les fueron entregadas al secretario de la Delegación, quién prometió una reunión con la delegada territorial, Remedios Palma.

Por otra parte, el concejal y candidato a la Alcaldía de Cádiz por el PP, Juancho Ortiz, respondió al delegado del Gobierno de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, que el miércoles, acerca de la polémica del comedor del Josefina Pascual, señaló que "el PP de los tupperware no debe dar lecciones sobre los comedores". Al respecto, Ortiz escribía un 'tuit' asegurando que "el señor Belizón no me ha entendido. No quiero dar lecciones, quiero dar soluciones para que 100 niños no anden todos los días (llueva o truene) 1,2 kilómetros para comer porque la Junta no hizo en verano la obra del comedor".