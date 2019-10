José Ramón Páez asegura que el Ciudad de Cádiz ya está inmerso en obras

El concejal de Deportes, José Ramón Páez, ha mostrado su sorpresa por la denuncia de la oposición de que la piscina del polideportivo Ciudad de Cádiz sigue sin estar en obras pese a que quedó cerrada al público el pasado 1 de agosto. “Cualquiera que visite el pabellón sabe que la obra ha comenzado”, aseguró el edil en rueda de prensa, como respuesta a las críticas que los grupos de la oposición lanzaron el día anterior sobre la gestión del Instituto Municipal de Deportes.

Según ha explicado Páez, en la actualidad están en pleno proceso de ejecución dos proyectos distintos en el pabellón Ciudad de Cádiz. Por un lado, unas actuaciones en el pabellón polideportivo, con una inversión que roza los 200.000 euros; y por otro lado, las que afectan a la piscina, que rondan los 600.000 euros.

Además, el edil se ha apoyado en un informe técnico realizado con fecha 11 de octubre el que se indica que el pasado 23 de septiembre comenzó la obra de instalación de lucernarios y muro de cortina en el pabellón polideportivo. Desde entonces a esta fecha, se concretan los trabajos realizados: gestión documental para la ocupación de la vía pública, gestión para la realización del certificado previo para presentación telemática, recepción y control de los equipos y métodos operativos propuestos para la ejecución de las obras, verificación y aprobación de fichas técnicas de materiales, verificación y aprobación de cálculos estructurales de los productos comerciales propuestos, verificación y aprobación del planning de la obra, inicio del desmontaje de la chapa bajo voladizo de la Avenida, y realización del pedido de paneles sándwich y remates bajo voladizo, perfilería del muro cortina, lucernarios y material de impermeabilización de cubierta.

Todo ello no guarda –tal y como denunciaba la oposición– relación directa con la piscina en sí del polideportivo. No obstante, Páez ha aclarado que ya se está actuando sobre la cubierta del edificio, señalando el mal estado generalizado en el que se encuentra “por no haber hecho obras de mantenimiento prácticamente desde que se inauguró” en 1992 y la apuesta del equipo de gobierno por realizar esta actuación bajo un compromiso medioambiental que permitirá una mayor eficiencia energética y un menor consumo de luz en el futuro. De hecho, el concejal ha mostrado alguna otra fotografía que refleja esos trabajos que ya se están haciendo en la cubierta del pabellón, y que sería lo que motivaría que la piscina (cubierta con una lona) no pudiera ser utilizada, por motivos de seguridad.

“El polideportivo no ha tenido un mantenimiento importante desde que se inauguró y por eso hay que hacer ahora unas obras importantes”, ha insistido José Ramón Páez, recordando esos casi 800.000 euros de inversión que están en marcha en el Ciudad de Cádiz.