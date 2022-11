Cierre de los juzgados de San José de Cádiz: José Blas Fernández afirma que "esto ya se veía venir desde 2008"

El máximo responsable del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, no ha tardado tampoco en reaccionar al cierre de los juzgados de San José considerando que la noticia ha provocado un "desaliento horrible para el justiciable y lógicamente para los profesionales del derecho, para la judicatura y para los funcionarios porque, de alguna manera, paralizar o dejar sin efecto unos juzgados por lo que se ha parado, por la situación de estructuras que pueda tener, es algo que no tiene precedente".

El ex edil de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz en tiempo de Teófila Martínez insiste en que "esto ya se veía venir desde el año 2008. No olvidemos que esto no es una cosa nueva", se manera que no considera justo que ahora se quiera achacar al gobierno actual cuando es una situación que ya se arrastras, según indica, desde hace 14 años: "Se le podrían haberle buscado soluciones y no se busco ninguna en aquel entonces".

José Blas Fernández reiteró que ya, de por sí, es una "vergüenza" la dispersión que hay en los juzgados de todo Cádiz, "y aquí tenemos mucho que decir los profesionales. En primer lugar por lo que significa tener que paralizar un montón de juicios porque hay ya señalamientos por los juzgados de instrucción, sin olvidar que también hay un buen número de embargos que están en los Juzgados de Primera Instancia".

A esto, el presidente de los Graduados Sociales recuerda que en las instalaciones de los juzgados de San José se encuentra también el Decanato y la sala de reparto. "Toda demanda que se presente en los Juzgados de los Social, de lo Mercantil o de cualquier otro pasa por allí y ahora no sabemos a dónde vamos a tener que ir".

Un tema antiguo

José Blas Fernández se mostró especialmente indignado al reiterar que esto "es un tema ya antiguo. Hablar de los juzgados de Cádiz es hablar ya de una vergüenza y esperemos que la Ciudad de la Justicia aglutine todo lo que tenga que aglutinar".

Ve que este cierre agrava la situación para el desarrollo de sus funciones y "encima de como ya estábamos, resulta un trastorno tremendeo tener ahora que buscar fórmulas para meter esos juzgados dentro de otros o buscar nuevas ubicaciones". Ellos dicen saber a ciencia cierta que se va a tardar en ponerse en marcha de nuevo mucho tiempo, "algo que no tiene razón de ser".

"Creo que es una situación a la que no se debería haber llegado nunca. La justicia no puede seguir siendo tan lenta como está siendo. La falta de credibilidad que tiene el justiciable y la justicia va a ser aún menor por lo que creo que esto no tiene parangón y hay que solucionarlo como sea", sentencia José Blas Fernández.