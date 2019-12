José Blas Fernández pidió el archivo de la causa del alumbrado de Navidad

El archivo de la causa relacionada con el alumbrado extraordinario de la Navidad de 2016 ha quedado archivado por petición de la propia demandante. El ex concejal del Partido Popular José Blas Fernández ha evidenciado cómo tras la creación de la comisión de investigación el pasado mes de mayo dirigió escrito al Juzgado poniendo en su conocimiento “que la administración demandada (el Ayuntamiento) ha procedido en vía administrativa a satisfacer las pretensiones del demandante”.

En ese mismo escrito llega a trasladar Fernández que una vez comprobado la apertura de esa comisión de investigación “el juez o tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo”, como de hecho refiere la propia ley de Jurisprudencia Contencioso–Administrativa.

“He sido yo mismo el que he pedido el archivo de la causa. ¿Cómo se puede tener tanta caradura y manipular la realidad como lo han hecho?”, se preguntaba visiblemente molesto el ex concejal popular, que lamentaba la visión que el Ayuntamiento y, más en concreto, el alcalde de la ciudad había dado de este caso. “Cádiz no se merece un alcalde que mienta y manipule como lo hace Kichi. Además lo hace de mala fe”, denunciaba Fernández.

Es más, respecto al caso en cuestión –el convenio que el Ayuntamiento firmó con Eléctrica de Cádiz para que ésta abonara a la empresa que había resultado adjudicataria del contrato de alumbrado extraordinario una cantidad no reflejada en el pliego para que instalara más luces que las inicialmente establecidas– asegura el expresidente de la empresa eléctrica que “no está para nada cerrado ni archivado”. “La comisión tiene plena vigencia y tiene que reconstituirse con los concejales que hoy forman la Corporación. El cambio de mandato municipal no anula esta labor de investigación de aquellos hechos”, explicó, asegurando que por su parte “seguiré firme en mi intención de llegar hasta el último extremo para saber cómo se pagó esa cuantía en la Navidad de 2016”.

“La realidad no es que el Juzgado haya archivado la causa, ni mucho menos. La realidad es que llevamos más de dos años sin saber el resultado de esa comisión que el pleno aprobó crear en julio de 2017 porque el alcalde se negó a convocarla hasta que el Juzgado se lo requirió, y porque una vez convocada no ha aportado un sólo papel de los que se le han requerido en diversas ocasiones”, ha denunciado José Blas Fernández, lamentando “la nula transparencia de este alcalde”. “Es él quien nos obliga a ir al Juzgado porque hurta constantemente información a los concejales”, ha concluido.