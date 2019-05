José Álvarez Portillo presenta este jueves un libro sobre el puerto de Cádiz

“El puerto, siempre ajeno a la ciudad, nunca se ha comprometido con la ciudadanía y viceversa”. José Álvarez Portillo, como ex comerciante, ex concejal y ex consejero de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), lo tiene claro y así lo expresa en el libro que presentará este jueves a las siete y media en la Fundación Cajasol, sita en la Casa Pemán (plaza de San Antonio). 'Pasado, presente y futuro del Puerto de Cádiz y su Bahía', disponible de forma gratuita por internet, recoge “una opinión desde la sociedad civil acerca de que el puerto debe tener más importancia en la ciudad porque más de un tercio de la superficie de Cádiz la ocupan las instalaciones portuarias”. Buena parte de la obra trata sobre la integración puerto-ciudad. Por eso “la ciudadanía se debe comprometer y no se trata solo de ganar terreno al puerto sin más”. Álvarez plantea además la comparativa con otros puertos en los que la integración ha sido un éxito, como Málaga, Barcelona, Bilbao o Amsterdam.

Para Álvarez “la clave será la nueva terminal de contenedores y los cambios que se producirán de forma colateral. Será una oportunidad de recuperar unos terrenos importantes y de impulsar el negocio marítimo”. Esto comporta “una esperanza porque el puerto es la industria de Cádiz”. “De siete millones de toneladas en mercancías en 2007 hemos pasado a 4,1 en 2018”, avisaba. Además de analizar lo que considera “el desaprovechamiento de la Zona Franca”, el autor concluye en que “no se deben hacer actuaciones individuales y sí un desarrollo planificado con tiempo”.