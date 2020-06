Jiménez Barrios: "Ahora hay recursos suficientes para construir el nuevo hospital de Cádiz"

El parlamentario socialista por Cádiz Manuel Jiménez Barrios, portavoz de su grupo en la cámara andaluza y ex vicepresidente de la Junta, está convencido de que ha llegado el momento idóneo para construir el nuevo hospital de Cádiz, "un hospital regional de vanguardia" que, reconoce, fue un proyecto que los anteriores ejecutivos autonómicos tuvieron que paralizar ante la falta de recursos pero que en este momento es posible porque "hay recursos económicos suficientes para llevarlo a cabo. Ahora es el momento".

En una convocatoria de prensa celebrada esta mañana en la sede provincial del PSOE, Jiménez Barrios argumentó la posición de su partido en los recursos económicos de que dispondrá el gobierno de la Junta de Andalucía procedente del ejecutivo central, unos 2.100 millones de fondos no reembolsables, y de la reprogramación de fondos autorizada por la Unión Europea, una cifra que calculó en 1.100 millones de euros: "El gobierno de Moreno Bonilla dispone de 3.200 millones de euros que el gobierno de España pone a disposición de las comunidades autónomas para temas sanitarios".

En opinión de parlamentario socialista, "hay dinero y Cádiz merece el respeto de que parte de ese dinero se destine a la construcción del hospital. Ahora es el momento, y si no se construye ahora este importante equipamiento, se estará dejando escapar la oportunidad".

Jiménez Barrios, que recordó el compromiso del gobierno del coalición del Partido Popular para sacar adelante el nuevo hospital de Málaga, reconoció que fue el ejecutivo de su partido quien en anteriores legislaturas dejó aparcado el proyecto del nuevo centro sanitario de la capital gaditana, aunque justificó aquella decisión en la crisis económica que "recortó" los presupuestos públicos e impidió, a su juicio, la continuidad de un proyecto que no pasó nunca del primer anuncio de construcción y del acuerdo con la Zona Franca para disponer de un solar, el de la antigua industria aeronáutica, vacío desde entonces.

"Sé que nos recordarán que nosotros estuvimos gobernando -explicó Jiménez Barrios-. Sí, pero nosotros dejamos el proyecto aparcado, nunca dijimos que no tendría que hacerse, fue la crisis económica la que lo impidió. Pero creo que ese es un debate que no le interesa a nadie, solo para enmarañar el debate público. Si dejamos pasar otra oportunidad, no tendremos otra. Me alegro por Málaga que su hospital esté comprometido, pero Cádiz también lo merece".

Y a la llegada de los 3.200 millones de euros del reparto gubernamental y de la reprogramación de fondos europeos, Jiménez Barrios recuerda el proyecto original de construcción que contemplaba financiar una parte del nuevo edificio con el dinero obtenido en el solar que dejaría, en plena avenida principal de Cádiz, el hospital Puerta del Mar una vez derribado.

Manuel Jiménez Barrios señaló que es también el momento de que las administraciones públicas conviertan en inversión los aplausos que la sociedad ha dedicado durante muchos días del estado de alarma a los profesionales sanitarios. En esta línea recordó la propuesta aprobada en el parlamento andaluz, "con el voto contrario del Partido Popular", de incrementar en un 20% el salario de estos trabajadores en los meses de la pandemia, y también la necesidad de mejorar los equipamientos públicos: "Es una consecuencia lógica de lo que ha ocurrido".

Y es en este punto de mejora material de la sanidad pública andaluza en la que Jiménez Barrios sitúa la "necesaria inversión" en un hospital regional para Cádiz que debe repercutir en toda la provincia gaditana.

Finalmente, el parlamentario socialista quiso mostrar su "íntima satisfacción" por la firma hace unos días, con un grupo de alcaldes de la provincia, de la inversión de 32 millones de euros para barriadas vulnerables, un proyecto nacido al amparo de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) que él mismo lideró como vicepresidente del ejecutivo de Susana Díaz y que, a juicio, empieza a dar un fruto que ayudará también a impulsar otros proyectos que deben desarrollarse en Cádiz a partir de este programa de desarrollo económico e industrial.