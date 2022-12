Javier Hidalgo: "Es de esperar que se dé una carrera para obtener electricidad de la fusión"

Una de las noticias de esta semana ha sido que, por primera vez, un grupo de investigadores conseguía producir una fusión nuclear con ganancia neta de energía. El logro -efectuado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California- es una noticia "esperanzadora", afirma el gaditano Javier Hidalgo, ingeniero industrial especializado en Energía en la Universidad de Sevilla. También es una oportunidad estupenda para que callemos la boca los que no sabemos, porque no es la primera vez que se consigue producir la fusión de un átomo, ni se ha creado energía de la nada -cada vez que alguien lo dice, un físico embolia- ni, como futurible generadora de electricidad, remplatea los protocolos respecto al cambio climático.

Vayamos a la clase de Física del instituto. La fisión consiste en la ruptura de un átomo pesado en dos más pequeños, mientras que en la fusión el proceso es el contrario, la unión de dos átomos ligeros. "Estos átomos grandes suelen ser de uranio y plutonio, radioactivos -explica Javier Hidalgo-. En la fusión, lo que se suele unir son dos átomos de hidrógeno, que te da helio que, bueno, te pone la voz graciosa y poco más".

"En la fisión, además, está el tema de que lo que obtienes es una secuencia descontrolada que tienes que controlar -continúa-. Al romperse el átomo, este va descomponiéndose y multiplicándose en una reacción en cadena: en este sentido, es más inseguro y nuestra misión es estar dándole al freno todo el tiempo. En la fusión, lo que ocurre es lo contrario: es difícil mantenerla. Si alguien apaga el reactor, se termina el proceso. Esto tampoco quiere decir que la fusión sea ahora el Santo Grial y la fisión, malvada".

El proceso de intentar juntar dos átomos de hidrógeno es similar al de "intentar juntar dos imanes: algo que todos hemos intentado de pequeños, sin conseguirlo. O sí, aplicando fuerza bruta", ilustra Hidalgo. Básicamente, eso es lo que hace el sol, "que es una torre de fusión brutal". De ahí esas expresiones tan poéticas de energía de las estrellas y demás. "No tenemos la masa del sol, así que lo que hacemos es llegar a unas temperaturas absurdas (cien millones de grados), y alcanzar el cuarto estado de la materia, el plasma. Una vez se consigue -desarrolla- se mantiene flotando a través de electroimanes, con lo que obtienes es una bola de fuego en forma de arandelas flotando en el interior del reactor". Una imagen muy del futuro pasado, muy de Verne. "Como el plasma tiene mucha energía y es inestable, parecía que era más factible la producción de electricidad a partir de confinamiento magnético". Que es, por ejemplo, la línea que se está desarrollando en Europa. En Estados Unidos, sin embargo, la obtención de energía ha sido a través de la fuerza, utilizando láser: "A través del láser, se aplica a una pelota muy pequeña de la mezcla de hidrógeno la energía suficiente para que se comprima hasta que se fusione. Históricamente, esto se consiguió hace ya tiempo. No era esta la barrera, sino sacar más energía de la que estás metiendo en el sistema, que no es poca". En este caso, se introdujeron 2 megajulios y se obtuvieron 3.15.

"Pero cuidado, energía no es lo mismo que electricidad: seguimos sin conseguir haber metido un vatio de electricidad en la red a partir de la fusión", indica Javier Hidalgo. Un objetivo para el que aún quedan trabas técnológicas y científicas que superar pero para el que, también, se ha dado un paso impresionante: "Saber cuándo podremos tener en nuestra casa energía procedente de la fusión nuclear supone aventurarse, pero yo diría que en unos veinte años, o incluso menos". Al fin y al cabo, apunta, como hemos visto con las vacunas Covid, "todo es cuestión de financiación, no es un problema inatacable". De financiación, es decir, de voluntad y de desesperación. "Piensa que entre el primer vuelo de los hermanos Wright, con ese avión como de papel, y la llegada del hombre a la Luna pasaron ochenta años".

De hecho, lo que ha ocurrido para que, de repente, se haya acelerado la cuestión de la fusión y la producción de energía es la entrada de más capital. "Tradicionalmente -comenta Hidalgo-, se ha financiado mediante capital público, y ahora ha entrado mucho capital privado a lo bestia, sobre todo, debido a los avances experimentados en materia de imágenes y a los problemas energéticos que hay. Europa, por ejemplo, es una de las regiones que lleva apostando mucho tiempo por la fusión, porque además también es necesaria como sustituto del carbón".

Para poner las cosas en perspectiva respecto a la financiación: el ITER, el experimento de fusión de referencia europeo, se vendió como "el proyecto científico más caro de la historia de la humanidad, más caro que la Estación Espacial Internacional. Lleva veinte años construyéndose, cuenta con colaboración internacional (Rusia, China, Japón, India...), podría producir mil veces más energía de la que consume... Pues, a pesar de todo, el proyecto era más barato que las olimpiadas de China".

Es de esperar, señala Javier Hidalgo, que lo que ahora se produzca es "una carrera" respecto al avance de la obtención de energía a través de la fusión. "Ahora China está construyendo su propio reactor, Reino Unido, también... el primero que lo saque, se lo venderá al resto. Además del logro y el respaldo que supone, hay mucho dinero en juego. Todos los reactores de fisión en España son norteamericanos; Francia distribuye en toda Europa.... Supone la independencia energética de los territorios ya que, al fin y al cabo, se obtiene a partir de agua".

Otro apunte es el referido al cambio climático: a medio plazo, el escenario no cambia. "Empezando porque tan sólo el 40% de la producción energética mundial proviene de la electricidad, el resto se genera a partir del tráfico rodado y de los cargueros que mueven las cosas que pedimos a AliExpress por 10 céntimos. Para moverse, los buques queman recurren al bottom of the barrel". Es decir, lo peor que encuentran: "En ciudades como Barcelona, que tienen puertos con cruceros y demás y no quieren que entren, este tipo de barcos tiene dos motores: uno, el que usan con la porquería; y el otro, limpio, que ponen en marcha al entrar en aguas territorial. Eso va a seguir: el principal problema es el de la cadena de suministro, de consumo y energética".

"Además -continúa-, por la propia indiosincrasia de un reactor de fusión, no es algo que se espere instalar al día siguiente de haber conseguido producir electricidad. Y luego está el proceso de asimilación: recuerda los primeros paneles solares, no los quería nadie porque eran carísimo. Esto pasa con todas las innovaciones, la llamada curva de la experiencia, que también habrá que aplicar a la fusión".

A pesar de todo, subraya Hidalgo, la noticia de estos días es prometedora ya que "una vez se produce un valor mayor que 1 en la producción neta de energía, se considera que es un campo factible. A nivel teórico, ya se sabía que era posible y, a nivel práctico, va llegando más rápido de lo que se esperaba. Y aunque no suponga una solución inmediata frente al escenario climático que tenemos, quizá podamos atajar las distintas problemáticas a mayor velocidad".