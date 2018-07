Una cita con futuro

Una película en versión subtitulada, en euskera antiguo, cuyo argumento es una adaptación de una narración popular escrita por primera vez en 1903 por un sacerdote pero que se pierde en la noche de los tiempos. Estos son los ingredientes para una noche de cine memorable, en la que decenas de espectadores salieron encantados, y que además contó con la presencia del propio director de la cinta, Paul Urkijo. El nombre de la película, Errementari. Su cometido: poner el broche de oro a la programación del Festival de Cine Insomnia, que durante una semana ha desplegado su programación para los aficionados al género fantástico y de terror. La mayor parte de las proyecciones han sido al aire libre, en el patio del edificio San Agustín, aunque la clausura del festival fue en los Multicines Bahía Mar, donde una legión de entusiastas del género llenaron la sala, disfrutaron de la película y participaron después en un coloquio con el director del largometraje, el alavés Paul Urkijo (Vitoria, 1984). El director explicó que la película Errementari es un homenaje a un cuento fantástico que le fascina desde la infancia, cuyo título original es 'Pachi Errementaria' (Pachi El Herrero). Se trata del primer largometraje que ha dirigido, ya que él procede del corto, donde ha adquirido el aprendizaje del oficio. "Aunque estudié Bellas Artes e iba para ilustrador encontré mi medio de expresión en el lenguaje audiovisual", reconoció el director a este periódico. Se trata de la primera vez que Paul Urkijo viene a la provincia de Cádiz, ya que su película no se ha proyectado en Andalucía más que en una pequeña sala de Sevilla y anteanoche como cierre exclusivo del Festival Insomnia.

En principio, el hecho de que la película esté en euskera podría echar para atrás a algunos espectadores, pero la atmósfera del cuento que recrea obligaba a introducir dicho idioma en la narración. "Los especialistas que la han visto nos han dicho que la mantengamos como está", confirmó. La película se estrenó por primera vez en el Festival de Sitges en 2017 y posteriormente en salas de cine. Ahora ha sido publicada en DVD para aquellos que quieran conocer esta narración fantástica del folklore vasco llevada a la gran pantalla, que produjo una reacción muy positiva en Bahía Mar. "Ha asistido un público muy variado y luego hubo un coloquio y preguntas. A la salida me entrevisté con mucha gente. Me ha encantado estar en Cádiz y el formato de este festival. He asistido a muchos festivales pero el Insomnia es pequeño, y tratan muy bien. Se nota las ganas que tiene la gente de hacer un buen festival aquí". Por eso el director augura una larga vida al Festival de Cine Fantástico de El Puerto.