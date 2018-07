Un comienzo de fiesta fantástico

El cine nos ha dejado grabado en la retina momentos irrepetibles. ¿Quién puede olvidar el apasionado beso entre Escarlata O´hara y Rhett Butler en Lo que el viento se llevó? ¿O la historia de amor imposible que viven Meryl Streep y Robert Redford en Memorias de África? También hay historias que conmueven por su inocencias, como Eduardo Manostijeras, u otras que verdaderamente emocionan durante toda una vida, sin importar el tiempo que pase, como Cinema Paradiso o La vida es bella. No obstante, aunque pueda parecer mentira, la mayorías de estas películas o escenas no significarían nada si no fuera por su música. ¿No sería un poco absurdo observar la silueta de Vivien Leighn junto a un árbol jurando por Dios que no volverá a pasar hambre sin la fuerza de la melodía de Max Steiner? ¿No sería cuanto menos un sinsentido ver a un hombre, que en vez de manos tiene tijeras, esculpir figuras de hielo durante la Navidad en un jardín sin las delicadas notas de Danny Elfman?

Es cierto que a todo el mundo no suele gustarle la música clásica; pero, cuando se habla de bandas sonoras de películas, la cosa cambia. ¿A quién no le gusta el cine? Una tarde frente a la gran pantalla agrada a todo el mundo: hace soñar y viajar. Por eso mismo, -porque a todo el mundo le atrae-, más de 500 personas acudieron ayer al concierto de bandas sonoras de películas que tuvo lugar en la Plaza del Castillo de El Puerto, ofrecido por la Dark Side Symphonic Band, y que sirvió como punto de partida a Insomnia, el festival de cine fantástico y de terror que este año celebra su tercera edición.

Sin duda alguna, lo que este año se presentaba como una gran novedad, ha sido todo un éxito. Al parecer la cosa prometía y, desde su presentación (que tuvo lugar a principios del mes de junio), muchos aguardaban esta cita con especial ilusión. La tarde comenzó las 20:30 horas, pero ya desde muy temprano se podía observar en la plaza a una gran cantidad de público de todas las edades (donde destacaron principalmente los niños), que intentaban coger sitio ya que las sillas que fueron puestas para este evento, organizado por asociación del festival, junto con las concejalías de juventud, turismo y cultura, y con la colaboración de la diputación de Cádiz, resultaron insuficientes. Por la hora y cuarto de repertorio pasaron los dinosaurios de Jurassic Park, los Cazafantasmas, los lobos de la casa Stark, algún que otro hobbit y el expreso de Hogwarts. A ellos también les acompañaron otras bandas sonoras, como las de Star Wars y Pesadillas antes de Navidad.

Lejos de finalizar, la cita continuó más tarde, concretamente a las 22:30 horas, en el patio del edificio San Agustín, donde también se proyectó Game of Death, la primera película programada durante este festival. La programación continuará hoy miércoles con una doble sesión. A las 22:30 horas se proyectará Better Watch Out, película dirigida por Chris Peckover, donde Ashley, la chica que cuida al hijo de los Lerner, tendrá que proteger al pequeño de unos extraños que han invadido la casa. A esta cinta le seguirá The Omen, a las 00:00 horas, protagonizada por Gregory Peck y Lee Remick. El evento durará hasta el sábado. Para ese día la organización celebrará una gala de clausura que en los multicines de Bahía Mar, a la que acudirá Paul Urkijo, director de Errementari, la película que cerrará la programación del festival y que ha sido producida por Alex de la Iglesia.

Quien mejor demostró la fuerza e importancia de una buena banda sonora fue Alfred Hitchcock en Psycho, con la escena donde Marion Crane (Janet Leigh)es acuchillada en la ducha por una extraña sombra en el motel de Norman Bates. Según cuentan, la primera versión de esta escena, que no causó miedo alguno a la audiencia, fue ideada inicialmente por el cineasta sin música.

Afortunadamentem, el compositor Bernard Hermann convenció a Hitchcock de lo contrario. Los violines punzantes, junto con el sonido de las cuchilladas y los gritos de terror de la protagonista dieron lugar a una de las escenas más terroríficas del cine que hoy, casi 60 años después, provoca que más de uno se siga tapando los ojos y se encoja en el sofá de su casa. Ayer la magia volvió a ocurrir y seguro que más de uno se imaginó paseando por la Comarca del Señor de los Anillos, a bordo del Halcón Milenario o en el andén 9 y tres cuartos camino de Hogwarts.