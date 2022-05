Indignación en la Concertada por "la falsedad" del Ayuntamiento de Cádiz respecto al cierre de líneas

El proceso de escolarización para el próximo curso ha vuelto a situar al Ayuntamiento de Cádiz no sólo del lado de la escuela pública, sino contra la escuela concertada y contra la Junta de Andalucía. Por eso la Fegampa (Federación Gaditana de Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios Concertados de Cádiz) ha salido al paso de las últimas manifestaciones de la concejala de Educación, Ana Fernández, para mostrar su "indignación" contra lo que consideran un ataque desmedido, recurrente y basado "en falsedades".

"Debemos expresar por enésima vez, y ya cansa, nuestra indignación ante la falsedad de los datos que desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad se vierten para defender lo indefendible", manifiesta Fegampa, que reclama la libre elección de centro en base a lo que los padres y madres "y solo ellos consideren adecuados para sus hijos e hijas". "Es la ley de la oferta y la demanda, por si a alguno o a alguna se le olvida", añade la federación.

Según explican, el Ayuntamiento de Cádiz "miente en los datos, y para defender lo indefendible manda una nota de prensa incendiaria con el único fin de querer justificar un pensamiento y una ideología que a lo mejor debería recapacitar que no es la realidad de la ciudad en cuanto a enseñanza se refiere". "Desde que comenzaron las reuniones de escolarización hemos tenido que escuchar reunión a reunión, reivindicaciones y monólogos, que lo único que han pretendido es sectorizar y dividir a la educación de Cádiz, sin respetar que cada familia elige lo que quiere", trasladan.

"Más le valdría al Ayuntamiento en vez de lanzar proclamas políticas e ideológicas trabajar por esta ciudad y atender las peticiones que le realizan sus vecinos y vecinas, como le gusta decir, ya que desde el pasado mes de noviembre tres centros de nuestra ciudad llevan esperando que el señor Martín Vila y la señora Ana Fernández se preocupen de que no ocurra una desgracia por no atender cuestiones tan sencillas como poner un paso de cebra, unas vallas o un corte de calle en la salida y entrada de un colegio", expone Fegampa, que refiere así "un curso escolar entero de dejadez de funciones y de promesas incumplidas a los padres y madres de Amor de Dios, Rebaño de María y San Felipe Neri". "Roza el cinismo que solo se preocupen y ocupen de lo que le interesa a una parte de la ciudad, minoritaria y no a la mayoría de la ciudad", afirman.

La federación lamenta el cierre anunciado de líneas de Infantil en los colegios Carlos III y La Inmaculada, "porque va en perjuicio de la ciudad". "Pero si no hay niños y niñas, no es culpa de los centros ya sean públicos o concertados y no hay que buscar culpables y sí respetar la decisión de las familias que han elegido centro", concluyen.