Incertidumbre en lo que queda del sector de la flor cortada

La suspensión de las procesiones de Semana Santa por segundo año consecutivo a causa de la pandemia se dejará sentir en el sector de la flor cortada de la Costa Noroeste, con Chipiona a la cabeza, pero de una manera diferente a como lo hizo en 2020.

Y es que la situación en este sector ha cambiado considerablemente desde entonces. De hecho, muchos agricultores han dejado el cultivo de flor cortada y la producción se ha visto reducida a la mitad como consecuencia de la crisis del coronavirus. Esto se traduce en que las flores que se han salvado de la ruina del Covid tienen, por lo general, una mejor salida en el mercado, con unos precios aceptables.

Desde la celebración del Día de los Enamorados el pasado 14 de febrero lo que queda del sector ha empezado a ver un poco la luz, pero sin dejar de librarse del lastre de la incertidumbre por la evolución de la pandemia, una incertidumbre que no se despeja con vistas a la Semana Santa, a la espera de que la apertura de los templos para visitar a los sagrados titulares de las hermandades ofrezca al sector de la flor cortada una vía de ventas, aunque no se celebren las procesiones y se haya establecido el cierre perimetral de Cádiz y el resto de las provincias andaluzas.

Éste es el análisis de la situación que hace el chipionero Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de la organización agraria COAG Andalucía. “Todavía no han llegado las ayudas públicas anunciadas y muchos agricultores no cuentan con financiación para hacer frente a unas inversiones que son muy elevadas en este sector. Así, entre un 15 y un 20% de los productores han dejado sus campos sin sembrar y entre un 30 y un 35% se han pasado a las hortalizas, como es mi caso”, explica precisando que él mismo cultiva ahora patatas, tapines, boniatos y coliflores, que “son productos de primera necesidad”, a diferencia de las flores, una reivindicación del sector que no ha sido atendida.

Los agricultores que “se la han jugado” y han seguido cultivando flores “con mucho sacrificio y buscándose alguna forma de financiación” continúan a merced de la evolución de la crisis sanitaria, de manera que unas veces han podido vender a buen precio y otras han tenido que “tirarlas”. Así las cosas, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, los productores que han conseguido resistir al desastre provocado por el Covid en el sector están a verlas venir.