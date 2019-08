Algo raro y grave pasa cuando la actitud absolutamente excepcional, ejemplar, solidaria y valiente de una persona se pone en cuestión, ya sea por ignorancia, por envidia o mala fe. Javier Bermúdez, el bombero retirado que el miércoles salvó a una mujer de morir asfixiada o quemada en el incendio de la Plaza de las Viudas, andaba ayer más molesto que preocupado.

Ciertos comentarios le han dolido más que su espalda lesionada y las manos artrósicas con las que trepó a aquel balcón y salvó del humo y las llamas a la única ocupante de la finca abandonada. Pero él lo tiene claro: “Por supuesto que volvería a hacerlo, no iba a dejar que aquella persona se asfixiase y se quemase allí dentro ¿o es que tenía que haberme quedado tirado en el sofá?”, dice ya recuperado de las náuseas provocadas por el humo, pero no de la sobrecarga en su mano mano izquierda. Aquel fue el primer gran esfuerzo que hacía en tres años.

Porque cuando se produjo –mejor dicho, cuando alguien provocó– el incendio, Javier, gaditano de 44 años, vecino de la Plaza de las Viudas, con casi dos décadas de experiencia en el Cuerpo, estaba precisamente en el sofá de su casa, descansando después de comer, con su hija de siete años (tiene también un hijo de 13). Fue ella quien detectó el olor a quemado que venía de la calle.

"¡Sal de ahí!, luego vuelvo a por el gato"

“Enseguida me asomé, vi las llamas y salí corriendo hacia el edificio. Había mucha gente allí mirando. Yo no sabía si quedaba alguien dentro y pedí una escalera, pero nadie hacía nada. De repente vi una valla de obra. Unos chavales me la acercaron. Me encaramé al balcón y me asomé a la casa. Allí no se podía respirar. ¡Mi gato, mi gato!, oí. Entonces fue cuando vi a aquella mujer. ‘¡Sal!, le dije, ¡Sal de ahí! Luego vuelvo a por el gato’. ‘Pero ¿cómo?, ¡no puedo!’, me contestó... Todo estaba ardiendo y las vigas se estaban desplomando... Por fin se acercó, la cogí fuerte de un brazo y la pude descolgar hasta la valla, donde ya la agarraron dos policías locales... Volví a asomarme por si veía al gato... Si hubiese ido preparado habría entrado, pero iba en camiseta y calzonas... Mi niña se hartó de llorar”.

Una vez revivido el suceso y el acto sin lugar a dudas heroico de Javier volvamos a ‘la gran pregunta’ que asalta sobre a todo a quienes sospechan por principio de cualquier acción altruista... Y de cualquiera que en Cádiz cobre una pensión, lo que aquí se engloba en el genérico término de “una paguita”: ¿Puede un bombero en situación de incapacidad laboral salvar a otra persona de morir o resultar herida en un incendio que alguien ha provocado justo al lado de su casa?. Convendrán que sería algo así como preguntar: ¿puede un médico de baja, con muletas, asistir a una persona que acaba de sufrir un infarto delante suya?.

Muy capacitado para salvar a alguien en peligro

Efectivamente, Javier Bermúdez se encuentra en una situación de incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión habitual, que es la de bombero, una ocupación muy exigente desde el punto de vista físico. Pero no para otras. Ni tampoco para socorrer a alguien que está en peligro. “Padezco de artrosis, que es una enfermedad degenerativa que con el tiempo irá a peor, y tengo dos protusiones discales que me produje precisamente durante un rescate en Santa Bárbara. Estuve demasiado tiempo colgado y la columna se resintió...”.

Habitual del fisioterapeuta y con prescripción permanente de analgésicos, a Javier no le reconocieron aquello ni como enfermedad ni como accidente laboral. Para colmo, la empresa para la que trabajaba “llevaba seis meses sin pagar mi seguro, que me habría procurado el cien por cien de mi salario”. De hecho, continúa en litigio con el Consorcio. Sólo le quedó un 55% de su sueldo, unos 1.300 euros, que son los únicos ingresos fijos que entran en una casa de cuatro miembros. “He tenido que irme a trabajar a Francia y a Almería, pero de manera temporal hasta el momento”. Aficionado al automovilismo, Javier Bermúdez se ha reinventado como probador de coches de alta gama.

“Pues claro que lo volvería a hacer”, insiste Javier. “Mi profesión es mi vida, me he llevado muchos años preparándome. Además, siempre me ha resultado muy gratificante ayudar a los demás. Si está dentro de mis posibilidades siempre lo haré cuando alguien lo necesite porque es mi responsabilidad”.

Alguien debería reconocérselo...