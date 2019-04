La ITI se estrena en una campaña

La campaña electoral de las generales arrancó ayer en la provincia de Cádiz con una novedad jamás vista hasta la fecha y es que el PP y el PSOE han decidido enzarzarse por un tema de nuevo cuño, en concreto el de la ITI y la gestión de los fondos económicos que llegan de Europa para la concreción de estos proyectos.

Aunque la disputa dialéctica arrancó la tarde del martes con la andanada lanzada por el nuevo Gobierno andaluz de que la provincia corría serio riesgo de perder 74 millones de euros correspondientes a proyectos anunciados y no gestionados, y prosiguió el miércoles con la réplica desde las filas socialistas, ayer populares y socialistas entraron aún enzarzados en plena campaña electoral. Y ayer los protagonistas de la pelea fueron sendos pesos pesados como Antonio Sanz y Manuel Jiménez Barrios. El primero sigue siendo presidente provincial del PP y es el nuevo viceconsejero de Presidencia de la Junta. Y el segundo continúa siendo el presidente provincial del PSOE y en la anterior legislatura fue el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

En Cádiz, Antonio Sanz afirmó ayer que como coordinador de la ITI "no he venido a tapar las vergüenzas de nadie, porque sería una irresponsabilidad, y algunos pretenden insistir en tapar los errores y la mala gestión de los anteriores gobernantes de la Junta". También retó al PSOE "a que diga una sola cosa que no sea verdad", de entre las acusaciones vertidas por los dirigentes del nuevo Gobierno andaluz.

A preguntas de los periodistas, Sanz aseguró que la Junta no va a polemizar sobre la ITI "más allá de contar la verdad, aunque algunos pretenden insistir en tapar los errores y la mala gestión". Así, tras incidir en que los datos aportados es una información de los técnicos "y no una valoración política", preguntó a los dirigentes del PSOE si "prefieren que la provincia pierda los fondos o están por solucionar los problemas". "Nuestra visión es constructiva, pero para construir hay que darse cuenta de lo que no se estaba haciendo", añadió.

Sanz afirmó que el PSOE "o le está discutiendo a los técnicos o lo que pretende es tapar la verdad". "En la ITI no vamos a hablar de política, sino de valoraciones técnicas y no hemos hecho más que decir lo que los informes técnicos han trasladado", aseguró el viceconsejero de la Junta, que añadió que "lo que es evidente es que claramente algunos, por tapar las vergüenzas del Gobierno de Susana Díaz, prefieren aceptar que se pierdan los fondos, pero Cádiz no se puede permitir el lujo de perder ni un solo euro de fondo europeos".

Por su parte, el presidente provincial del PSOE, Manuel Jiménez Barrios, lamentó que el PP "pretenda irrumpir arteramente en la campaña poniendo en cuestión la ITI" y pidió "volver a situarla fuera de la disputa política". No obstante, afirmó que el PP "hace peligrar la gestión de estas actuaciones financiadas por fondos europeos cuando sabe que hay tiempo más que suficiente para ejecutar los proyectos".

"De nuevo el PP ha vuelto a romper los consensos, hemos intentado sacar siempre la ITI de la confrontación política", subrayó Jiménez Barrios, que añadió que "incluso cuando Antonio Sanz hacía alardes de esas aportaciones del Gobierno, de esos 900 millones de euros de los que no sabemos nada, nunca quisimos entrar en discusión y dejamos que el Gobierno de España diera las explicaciones que creyese oportunas".

Además, recriminó la alerta dada por el nuevo Gobierno andaluz en torno a estos proyectos "porque hasta 2023 hay tiempo más que suficiente para finalizar los que están ejecutándose y para poner en marcha los que están en programación". Jiménez Barrios explicó que el programa "tiene tres años a partir del 2020 hasta el 2023, salvo que escondan algo que no aclaran y es que quieran quitar proyectos e iniciar algunos para favorecer algo o a alguien".

El que fuera vicepresidente del Ejecutivo andaluz reclamó "volver a la senda del diálogo" entre administraciones y recordó que los propios sectores económicos "siempre han criticado cualquier visión partidista alejada de lo que necesita la provincia".