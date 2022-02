El IMD adjudica a Comes el transporte para el programa Deporte Escolar

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Cádiz ha adjudicado a Transportes Generales Comes el contrato de servicios de transporte a las instalaciones deportivas municipales para el desarrollo del programa Deporte Escolar, por un importe total de 243.366,82 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos años.

Como ha recordado el concejal de Deportes, José Ramón Páez, el programa Deporte Escolar que promueve el Ayuntamiento dará comienzo a principios de marzo se desarrollará hasta mediados de junio, con un total de 2.647 escolares de Primero a Cuarto de Primaria inscritos, de 26 colegios de la ciudad, para las modalidades de vela y de natación.

Páez ha subrayado la importancia de este programa, que persigue que "los alumnos y alumnas no pierdan el contacto con la vela, con las embarcaciones, con la mar y con la náutica". Como ha apuntado, "el Ayuntamiento es consciente de que hay familias que no tienen oportunidad de ofrecer este primer contacto con la vela y con el mar si no es a través de un programa gratuito como el que organiza el Ayuntamiento a través del IMD".

Por otra parte, en sesión extraordinaria del Consejo Rector del IMD también se ha aprobado la modificación del acuerdo de adjudicación del contrato de servicios técnicos de actividades náuticas deportivas, de gestión administrativa y marinería en las instalaciones deportivas del Centro Náutico Elcano.

Al respecto, ha explicado que el pasado 25 de octubre se aprobó el expediente de contratación y los pliegos correspondientes a la licitación de este contrato, considerándose tras el análisis técnico de las ofertas presentadas la adjudicación a la empresa Eulen, aprobándose en el Consejo Rector del 31 de enero.

Posteriormente, otra de las empresas concurrentes presentó una reclamación el pasado 2 de febrero y, tras su análisis técnico, ha sido aceptada. Por ello, se han seguido los procedimientos pertinentes y corresponde modificar el contrato para adjudicarlo a la empresa Puerto Elcano UTE Aossa Global, S.A. – Over Limit Aventura, S.L.L., que asumirá los servicios técnicos de actividades náuticas, deportivas, de gestión administrativa y marinería del Complejo Deportivo Elcano por un importe, IVA incluido, de 764.076,75 euros, y un importe de bajada respecto de los importes unitarios recogidos en el pliego administrativo que rige la licitación para los servicios de actividades náuticas de la campaña Vela Escolar y para los servicios de actividades de apoyo a eventos y campeonatos.