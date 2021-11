Huelga del Metal en Cádiz: Podemos llama a los empresarios a que se sienten a negociar "con patriotismo"

El diputado por Cádiz de Unidas Podemos, el ex guardia civil Juan Antonio Delgado, ha expresado esta mañana su apoyo a los trabajadores de las contratas del Sector del Metal en Cádiz, que anoche iniciaron una huelga indefinida por el bloqueo del Convenio Colectivo y ha llamado al patriotismo a los empresarios.

"Sobre la huelga del metal en Cádiz, que afecta a unos 20.000 trabajadores en la provincia de Cádiz, le trasladamos a los trabajadores todo nuestro reconocimiento, nuestro ánimo, nuestro apoyo y un fuerte abrazo", ha dicho Delgado.

"Y a los empresarios del sector, que por el bien de la provincia de Cádiz, por el bien de los gaditanos y las gaditanas, que se sienten a negociar, y que lo hagan con patriotismo, poniendo por delante los intereses de la mayoría y no de unos pocos. Que hagan propuestas sensatas. No es de recibo querer bajar los sueldos y subir la jornada laboral. La crisis no la pueden pagar los de siempre", añadió el parlamentario gaditano.