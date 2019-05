Herramientas de análisis fundamental: la agenda económica

Los traders que operan en el mercado de divisas a largo plazo suelen dar prioridad al análisis fundamental por encima del análisis técnico. El análisis fundamental consiste en una evaluación de los eventos y los datos económicos más relevantes que pueden afectar de alguna manera al mercado. En definitiva, se trata de contextualizar los datos y a partir de ahí extraer conclusiones y predicciones.

La herramienta más eficaz para poder hacer un completo análisis fundamental es el calendario económico Forex, que ofrece una completa información sobre todo aquello que pueda causar algún tipo de movimiento en los precios. El calendario debe incluir los grandes acontecimientos políticos, por ejemplo unas elecciones, los sociales, como un día festivo, o los eventos económicos.

Se estructura a modo de agenda, con una breve descripción del evento o publicación precedido de un pequeño titular. Cada uno de estos apuntes debe incluir: fecha, hora, lugar, nivel de importancia, naturaleza y una breve evaluación con los últimos resultados y una previsión de los nuevos.

Las noticias son la clave del análisis fundamental. Los brókers que utilizan análisis fundamental deben estar atentos a los informativos para encontrar pistas relevantes para la economía del país ya que tanto si son favorables como desfavorables, afectará a su divisa y por tanto al mercado Forex.

Los indicadores más importantes en el análisis fundamental se pueden resumir en tres: los tipos de interés, la tasa de inflación y el Producto Interior Bruto (PIB). Los tipos de interés son aquellos que establecen los bancos centrales para prestar dinero a las entidades financieras y que determinan el precio de los préstamos de los inversores.

La inflación se refiere a la subida de precios de bienes y servicios en una economía. Es habitual que parte de la política monetaria de los bancos centrales se encamine a equilibrar este indicador con la ayuda de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si la inflación es muy elevada, se desvaloriza la divisa al aumentar la demanda por encima de la oferta.

Calendario EEUU

Aunque hay multitud de eventos y publicaciones económicas, hay algunos que no pueden faltar en un buen calendario económico. En el caso de EEUU, respecto al mercado laboral, no hay que perderse el informe de empleo, las reclamaciones de beneficios de desempleo, la tasa de desempleo y el NFP o Non farm payroll.

Los datos macroeconómicos más destacados en EEUU son el PIB manufacturero, el ISM, no manufacturero y manufacturero, la producción industrial y los pedidos de bien es duraderos. En consumo, no debemos perder el dato de ventas al por menor. Dentro del capítulo de bienes inmuebles y construcción, habrá que conocer la construcción de casas nuevas y el dato de venta.

En cuanto a los precios, es necesario saber tanto los de consumo como los de producción, y en comercio, la balanza comercial. En política monetaria los datos imprescindibles son los tipos de interés, la inflación, las actas de la reunión de la Reserva Federal y sus discursos y decisiones.

Calendario UE

En la Unión Europea, los datos imprescindibles en política monetaria son, como con la Reserva Federal, las actas, discursos y decisiones del Banco Central Europeo. Respecto a los precios, el IPC y los datos de empleo son los prioritarios. En cuanto a actividad y producción, las publicaciones más destacadas son los pedidos de fabricación alemanes, el IFO (confianza empresarial) y el ZEW (como el IFO pero bancario).

Reino Unido y Japón

Además del PIB, de la inflación y del empleo, en el caso de Reino Unido también hay que estar atento al PMI manufacturero, construcción y servicios porque dará al trader todos los datos necesarios para que tenga una idea de los tres sectores principales.

En Japón además del PIB y de la inflación, la política monetaria del Banco de Japón y sus actas también se incluyen entre los prioritarios.