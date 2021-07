Guillén Moreno se moviliza para la calle a Alfredo Díaz

Vecinos de la barriada de Guillén Moreno se han concentrado hoy por la mañana para recordar al Ayuntamiento de la ciudad el compromiso de rotular una calle del barrio con el nombre de Alfredo Díaz, el auxiliar de farmacia que murió el pasado año a causa del covid. La concentración ciudadana se realizó en la actual calle Pleamar, la vía destinada a llevar el nombre de un hombre que se caracterizó por su entrega total a su profesión y, por extensión, al barrio en el que se encuentra la farmacia en la que trabajaba, precisamente frente a la calle elegida para perpetuar su memoria.

La petición popular para la calle a Alfredo Díaz recogió 2.000 firmas, y desde la asociación de vecinos no se entiende que aún no se haya rotulado la nueva calle cuando en otros casos, como el de la avenida de la Sanidad Pública, se hizo en poco tiempo. La concentración, que tuvo también carácter festivo al contar con una actuación flamenca, se hizo bajo una pancarta que decía: “Ya que el alcalde no hace caso a nuestra petición, lo hace el barrio: Calle Alfredo Díaz”.