‘Guesting’, la opción más cómoda y con garantías para el alquiler turístico

Que el sector del alquiler turístico es un fenómeno imparable es ya algo indiscutible, así como el auge de plataformas y aplicaciones digitales que han impulsado su despegue. Y en la provincia de Cádiz, dado su marcado carácter turístico, mucho más.

En este nicho de mercado se enmarcan los servicios que ofrece Guesting, la plataforma creada por el emprendedor jerezano Moisés Palomino. Se trata de una empresa de gestión integral de apartamentos turísticos así como de viviendas con fines turísticos. Está especializada en la adaptación, puesta en uso y modernización de todo tipo de viviendas para este fin y posterior gestión sin que los propietarios tengan que ocuparse de nada, optimizando su rentabilidad en todos los aspectos. “Nosotros nos encargamos de dejar el apartamento preparado para la primera reserva y nos encargamos de toda la gestión posterior, recibiendo el propietario a principios de mes el ingreso de los beneficios obtenidos en esta gestión”.

Las principales ventajas que diferencian a Guesting en el mercado del alquiler turístico es que, por un lado, “automatizamos toda la gestión del huésped de forma que no haya gastos en la recogida y entrega de llaves así como en el tratamiento de la reserva, minimizando el gasto en esta partida. Con el servicio de apertura remota y la entrada por códigos en los alojamientos conseguimos que no necesitemos personal para esto y esto repercute en unos mejores ingresos para los propietarios”, explica Moisés. Es decir, que un huésped puede hacer auto check-in o auto check-out, a cualquier hora.

Para ello, Guesting está asociado a un sistema autónomo de gestión que se encarga de todo lo relacionado con el alojamiento. “El sistema se encarga de todo y está pendiente de todos de forma que cualquier cosa que sucede en el alojamiento Guesting se encarga de dirigirlo a la persona encargada de esa gestión. Es un recepcionista, un director, una gobernanta y un jefe de mantenimiento”.

El sistema con el que trabaja Guesting manda un mensaje cuando se hace la reserva y accediendo a este mensaje ya puede acceder al alojamiento si ha cumplido con el requisito de registro y de pago. “Esto para nosotros y para el propietario es una garantía, ya que no se puede acceder si no se ha cobrado la reserva”, asegura Moisés. La cerradura smart-lock abre por huella digital, por clave numérica, por tarjeta de proximidad y mediante el teléfono móvil.

Por otro lado, otra ventaja es que Guesting también tiene incorporado un sistema de gestión de suministros de forma que minimiza los consumos energéticos. “Gestionamos los suministros de forma que no haya consumos desorbitados. El sistema con el que trabajamos corta el suministro cuando no hay huéspedes o cuando se han ido y han dejado algo encendido, por ejemplo. Además, controla precios, fechas especiales, vacaciones, fiestas o incluso cualquier evento que se celebre en la ciudad y nosotros no hayamos tenido noticias”, para poder sugerirle esta información al huésped.

Al tratarse de una gestión integral, Guesting ofrece, además de la automatización de la reserva, una amplia cartera de facilidades al cliente que contrata sus servicios: adaptar desde cero la vivienda, amueblarla, decorarla, asesorar a los propietarios, puesta a punto de la vivienda para su uso turístico, instalación de cerradura smart-lock de entrada por códigos... Porque “un alojamiento terminado con gusto y con todas las comodidades es garantía de éxito”, opina el empresario.

Son muchas las opciones que puede elegir el propietario al contratar Guesting “aunque creemos que la más rentable es la gestión total, ya que se olvida de todo y recibe los ingresos más altos que pueda obtener, gracias a nuestro alto nivel de ocupación y por la minimización del gasto que conseguimos. El ahorro que proporcionamos en la gestión repercute en unos mejores ingresos para el inversor/propietario de la vivienda”, afirma.

Llevan cuatro años trabajando, adquiriendo inmuebles y desarrollando este innovador sistema. “Estamos viviendo el boom de las plataformas de alojamiento pero esto no funciona sin una gestión empresarial correcta y eficiente, minimizando gastos y dando al inquilino el mejor servicio. Nuestros inquilinos valoran nuestros alojamientos con una media de 9 sobre 10 y esto es debido a la comodidad de nuestras viviendas, su diseño, decoración, servicio y disponibilidad a cualquier hora. Muy pocos alojamientos permiten la reserva a las 11 de la noche para entrar a las 11.30. Nosotros sí y además a mejor precio del mercado.

En este sentido, afirma Moisés que ya tienen muchos clientes que le dicen “¡si yo hubiera sabido esto antes!”. “Se refieren a que ya no tienen que abrirle a nadie, ni estar pendiente del teléfono porque llega el inquilino ni porque el servicio de limpieza tiene que ir a limpiar. Ahora ingresan más que antes y sin moverse de casa”, asegura.

En cuanto a la expansión, la empresa ha empezado a trabajar con alojamientos propios para testear el sistema. Aunque la empresa desarrolladora del sistema sigue mejorándolo y ampliando con nuevas mejoras, pensamos que ya es hora de optar por la expansión con el modelo de gestión externa. Por ahora sólo aceptamos alojamientos en la provincia de Cádiz, pero creemos que pronto podremos salir de la provincia”, concluye.

www.guestin.es y 956340191.