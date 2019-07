Graduados Sociales pide detalles sobre el estado del proyecto de la Ciudad de la Justicia

¿En qué fase se encuentra exactamente el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia? ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer? ¿Cuándo se prevé inicias las obras propiamente dichas? ¿Qué previsión hay de tener el equipamiento en funcionamiento? Estas son algunas de las preguntas que cada vez con mayores interrogantes rodean al colegio de Graduados Sociales.

Después de las últimas noticias sobre el proyecto –que no aparecía inicialmente en los presupuestos de la Junta de Andalucía y que ahora sí van a incluir una partida de 50.000 euros a raíz de una alegación de Adelante Andalucía que va a ser atendida– el presidente de Graduados Sociales, José Blas Fernández, ha solicitado “explicaciones a los profesionales sobre el estado exacto de este proyecto”.

“Con 50.000 euros poco, o nada, se puede hacer. Y no sabemos si es que no se ha hecho el trabajo previo que dicen que sí se ha hecho, que no se puede dotar más o cuál es el problema o la situación actual”, ha comentado Fernández, que lamenta que desde hace tiempo en la Justicia de la ciudad “todo es provisional”. “No hacen obras ni asumen gastos en las sedes actuales porque dicen que son provisionales a la espera de una Ciudad de la Justicia que nunca termina de arrancar”, añade al hilo de las explicaciones que ha pedido “a quien corresponda”.

El presidente de los Graduados Sociales ha recordado que este colectivo ha apoyado la opción de habilitar la Ciudad de la Justicia a los antiguos depósitos de tabaco "desde un principio". "Lo que queremos es que la ciudad tenga un acceso a la Justicia con unas mínimas condiciones, cosa que no se produce hoy en día", concluye.