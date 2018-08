Graduados Sociales pide que "alguien se tome interés" en la Ciudad de la Justicia

El colegio de Graduados Sociales fue prácticamente el único colectivo del mundo del Derecho que apoyó el último plan de la Junta de Andalucía de construir la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabacos del barrio de Loreto. Allí donde otros agentes judiciales veían reparos o planteaban dudas, los Graduados Sociales entendían que este proyecto era igual de válido que el de la primitiva ciudad de Tolosa Latour. Pero los meses han ido pasando y las noticias sobre este equipamiento no han vuelto a producirse, por lo que Graduados Sociales ha querido hacer pública su intranquilidad ante el temor de que una vez más este proyecto quede en el olvido.

"El 25 de octubre de 2017 nos reunimos con la consejera de Justicia y le trasladamos las carencias que tiene la ciudad en materia de Justicia, asegurándonos que pronto estaría el proyecto. Pero el tiempo ha pasado y aquí no hay noticias de nada. No sabemos qué es lo que hay exactamente, y eso empieza a preocuparnos", afirma el presidente del colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández. De hecho, las únicas noticias que ha podido recabar es que la Junta de Andalucía ha solicitado realizar unas catas "para conocer el estado del inmueble que quieren habilitar como equipamiento judicial". Lo que pasado prácticamente un año desde que se decidió habilitar en los antiguos depósitos de tabaco esta sede "no parece de recibo" a juicio de Fernández.

Y es que el presidente de los Graduados Sociales y también concejal del Ayuntamiento sabe lo que es un anuncio de este tipo en relación a la Ciudad de la Justicia que luego no prospere. Por eso, reconoce su temor por que esto vuelva a ocurrir y solicita al delegado del gobierno andaluz en Cádiz (Juan Luis Belizón) "que informe de cómo está la situación". "Que alguien se tome interés en esto de una vez", clama el representante del colectivo gaditano de Graduados Sociales, recordando los problemas y dificultades que presenta la ciudad a la hora de desarrollar la actividad judicial "con sedes repartidas por extramuros y el casco histórico, salas habilitadas dentro de edificios de oficinas o juzgados sin dependencias que permitan la discreción entre cliente y abogado o una correcta preparación de los juicios".

Fernández ha querido insistir en el apoyo de su colectivo a la construcción de la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabacos. "Tiene una buena conexión con las tres salidas de la ciudad, incluido el puente nuevo; es un edificio independiente que no combina otras actividades o usos; y además cuenta con aparcamientos cercanos, lo que facilita la comodidad para los usuarios", argumenta. Por todo ello, insisten los Graduados Sociales en la necesidad de que se construya al fin la Ciudad de la Justicia y reclama a la administración autonómica que no vuelva a caer en errores del pasado y vuelva a dejar en el olvido este equipamiento.