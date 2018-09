"El Gobierno ya contempla la musealización de Pinillos"

Daniel Moreno lleva poco más de un año al frente de la Delegación Territorial de Cultura y hace balance de su gestión desde uno de enclaves más potentes en su área: Baelo Claudia.

-Lleva poco más de un año al frente de la Delegación Provincial de Cultura, ¿Cuáles han sido sus principales retos?

"El Museo del Carnaval es de los proyectos que puede tener mayor repercusión turística"

-En este año y dos meses hemos tomado contacto para empezar a trabajar en diferentes centros y nos hemos centrado en reforzar el tema del Museo de Cádiz, de Baelo Claudia y el Teatro Romano, en coordinación con los directores con el objetivo de darle mucha actividad, llevarlos a la calle y fomentar el turismo cultural que está muy en auge. Quería batir récords de visitas que se están cumpliendo.

-Precisamente Baelo Claudia, la niña bonita del Imperio, sigue batiendo récords y sumando proyectos sobre la mesa.

-Efectivamente. Lleva tres años batiendo récords de visitas, el pasado año con 165.000 y en lo que va de éste suman ya 123.375. Están funcionando muy bien las actividades de verano, que han sido todo un éxito, con la novedad de flamenco-patrimonio y el teatro clásico, con todo vendido de antemano. Todo lo que se mueve aquí es magnífico, a lo que se suman las satisfacciones de los hallazgos de piezas como la inscripción funeraria de una importante mujer romana.

-Un hallazgo que puede suponer un revulsivo para Baelo, cambiar el circuito de visitas y la musealización, si la Junta aprueba la continuidad del proyecto.

-Así es. Ahora puedes visitar el lugar donde se ha producido el hallazgo, pero no está musealizado. Se ven columnas y geotextil porque se está estudiando la tierra para ver si aparecen posibles revestimientos de las inscripciones. Pero a medio plazo nuestro interés es poder hacer una recreación del monumento funerario a Junia Rufina, y exponer dentro del centro las piezas con una recreación más o menos fidedigna del monumento. Se quiere recrear con materiales nobles para que la gente pueda conocer esta puerta de entrada a Baelo y la necrópolis.

-¿Sigue adelante el proyecto de una residencia para investigadores?

-Está sobre la mesa. Pero no puede ser ni en Bolonia, ni en el conjunto debido a la falta de terreno y al impacto, así que la idea es hacerlo en Facinas o Tahivilla, que además daría vida a la población y dinamizaría la zona para que vengan a un precio acorde a sus bolsillos.

-Baelo es la gran afortunada, pero en materia de museos, Cádiz no ha tenido tanta suerte. Me refiero al Museo Provincial, a la espera eterna de su ampliación y al del Carnaval, pendiente de la ITI. Ahora que el PSOE gobierna en el país, ¿hay buenas noticias?

-Para empezar el Museo de Cádiz va a tener una reforma de las cubiertas y va a llegar con carácter urgente la financiación para emprender esa obra.

-Me refiero a la ampliación por la antigua Escuela de Arte.

-Primero está la Casa Pinillos, aún pendiente de la museografía. Se suponía que estaba aprobado, con un presupuesto en torno al millón de euros, pero el anterior gobierno lo olvidó. El actual lo tiene sobre la mesa y va a trabajar sobre ello y, posteriormente, a medio plazo, se trabajará en la ampliación total. Tenemos que ser realistas y terminar Casa Pinillos.

-Por ejemplo. ¿Se ha realizado el gesto de entregar las llaves de la antigua Escuela de Arte al Ayuntamiento para que éste lo entregue al Ministerio?

-No. Hay una serie de convenios pendientes. Primero tenemos que tener la certeza de que el Ministerio lo tenga entre sus prioridades.

-Centrándonos en el Museo del Carnaval. ¿Cuándo sabremos si se admite el proyecto que presentó el Ayuntamiento para acceder a las ITI?

-El 8 de agosto se terminó el plazo para presentarse y lo hicieron 32 proyectos por un valor de 27 millones de euros, entre ellos el Museo del Carnaval. Ahora estamos reclamando a los ayuntamientos que subsanen las deficiencias en las solicitudes y posteriormente se sacará una lista de beneficiarios provisionales. Si todo va bien, a finales de octubre se sabrá si se ha concedido.

-¿Pero hay buenas sensaciones con el Museo del Carnaval?

-Es uno de los grandes potenciales que tiene la ITI en cultura y uno de los proyectos, imagino, mejor presentados. La inversión era de unos 6 millones de euros y nos solicitan casi 1,2 millones. Es de los proyectos que mayor repercusión puede tener a nivel cultural y turístico.

-Pese a lo que está tardando la adjudicación de la redacción del proyecto del Teatro Romano, se puede decir que es el gran reto en materia de cultural en Cádiz capital. ¿Se está notando?

-Sí, y además va en ascenso. Ahora mismo con 88.700 visitantes, por lo que parece que va a superar al Museo. Se está convirtiendo en un revulsivo de la zona y deben aprovecharlo los comerciantes del barrio. Es un escenario potente para empresarios y hosteleros.

-¿Cuál es la posición de la Junta en cuanto al Plan de Patrimonio del que habla el Ayuntamiento de Cádiz? ¿Existe un proyecto común?

-He tenido una conversación con el delegado de Patrimonio, David Navarro, un par de semanas antes de la puesta en marcha de la aplicación para denuncias. Pero tenemos muy claro qué hacer para proteger el patrimonio y trabajamos con unos protocolos establecidos y no estamos muy de acuerdo con estas denuncias en redes sociales, no creo que ayuden. Cuando un ciudadano vea o crea que se comete una infracción, más allá de una foto y colgarla, hay que presentar un escrito en la Delegación Territorial y ya nos encargamos de visitar. Si no, creas alarma social. Mira lo que ocurrió con la pintadas de la comparsa de Juan Carlos Aragón. Las redes muchas veces cuentan con un márchamo de entendidos que no tienen titulación y que crean un desconocimiento en la ciudadanía.

-Pero la realidad es que la Delegación no puede llegar a todo. Hay una sola inspectora en toda la provincia.

-Bueno no se llega a todo rápidamente, pero finalmente se llega a todo lo que se demanda.

-De hecho hay muchos ejemplos de dejación de patrimonio como ha ocurrido con la reciente destrucción de la Torre de Melgarejo en Jerez, por ejemplo, o el abandono y expolio de la joya visigoda de San Ambrosio.

-Nosotros velamos y no es que no lleguemos, es que muchas veces la propiedad de esos bienes es privada y hace dejación de funciones. A veces es más costoso el trámite administrativo o dar con el propietario de ese bien para que reciba notificaciones que otra cosa. En San Ambrosio, por ejemplo, se multó al Obispado por la dejación con una multa que irá al contencioso administrativo porque ellos entienden que no deben conservar este bien.

-¿Qué ocurre con el anunciado impulso que se prometió a Doña Blanca?

-En fecha futura se podrá anunciar lo que se pretende hacer en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto. Se va seguir poniendo en valor el yacimiento y se hará alguna actuación importante en materia de infraestructura, pero hay que cerrarlo antes.

-¿Y Carteia?

-Tenemos pendiente una visita y seguir hablando con Cepsa para ver si el próximo año podemos conseguir algo más para alguna intervención interesante. Se ha musealizado un nuevo itinerario y se ha puesto una serie de cartelería. Pero se tiene que trabajar para conectar un poco más este enclave y ponerlo en valor . Es cierto que necesita un replanteamiento por parte de la Consejería.

-¿Está previsto dar el empujón que necesitan los Columbarios y Factoría de Salazones en Cádiz?

-Los columbarios están cerrados y la factoría también, inmersa en obras de mejora. Sólo se abrirán a visitas guiadas.

-¿Cambia de rumbo el Museo de Cádiz con el nuevo director?

-Tras el magnífico trabajo de Juan Alonso, hemos querido dar un enfoque diferente y está dando buenos resultados este verano. Los talleres infantiles han funcionado magníficamente, El Museo a la fresquita también se ha desbordado, y esto nos ha abierto la mente para ver la variedad de actividades de aquí a final de año. De aquí a diciembre habrá seis exposiciones, actividades vinculadas a un tema central y se trabajará con museos de la provincia al hilo de esta temática.

-¿Qué objetivos se marca en lo que resta de mandato?

-Mi reto es que el Teatro Romano, Baelo y el Museo de Cádiz sean la locomotora del turismo y que estemos a la vanguardia de Andalucía. Un tercio de los turistas que vinieron lo hicieron con la justificación del turismo cultural, casi 10 millones de turistas. Si somos capaces de tener una programación atractiva, adaptada a todos y conseguimos enseñarle nuestro patrimonio histórico afianzaremos este turismo. Y, por supuesto, que salgan adelante todas las ITI, como el Museo de Flamenco en Jerez , Camaron en San Fernando y la convocatoria de 8 millones para el Museo de Carnaval, el Centro de Interpretación de Paco de Lucía y otros proyectos. Esto nos sirve para completar la oferta que no es dependiente de la Junta. Si en cada comarca y en cada pueblo tenemos un elemento potente, como este triángulo del flamenco, se aportará mucho más.