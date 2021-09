El Gobierno central decidirá qué proyectos reciben financiación para Cádiz

El gobierno de José María González lleva este lunes, a un pleno extraordinario, la petición de autorización de la Corporación a la inclusión de Cadiz en la nueva edición del Fondo de Impulso Económico, que desarrolla cada año la administración central.

Esta es la primera vez que el Ayuntamiento podrá acceder a este plan por cuanto hasta ahora su delicada situación financiera apenas sí le dejaba acudir al Fondo de Ordenación, con menos capacidad inversora que el que ahora se propone.

No existe una cantidad ni mínima ni máxima que el Ayuntamiento deba presentar al Ministerio de Hacienda, pero sí quedan fuera del mismo la posibilidad de proyectos que para el gobierno local serían prioritarios, como la vivienda o también actuaciones en materia de equipamientos deportivos, al incluirse en obras que Hacienda considera que pueden generar gastos posteriores.

Así, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una serie de obras que suponen una inversión aproximada de 20 millones de euros. Será el Ministerio el que decida cuáles conseguirán estos fondos y cuáles quedarán fuera del mismo. El propio concejal de Hacienda, José Ramón Páez, reconocía que la propia orden ministerial era algo difusa a la hora de definir qué entraba o no en este plan.

Una de las virtudes de este Fondo es que la cantidad que aporte el Estado no computará como deuda. Hoy el Ayuntamiento alcanza un porcentaje del 84%, con el objetivo de ir rebajándola, lo que ayuda que este dinero no la incremente.

También se da el caso de que algunos proyectos que se han presentado a este Fondo se incluyen también en el Plan Next Generation, que en este caso se promueve desde la Unión Europea para paliar la crisis económica provocada por la pandemia.

Aquí se juega con la duda del calendario: ¿cuál de las dos ayudas llegarán antes?, por lo que no se puede optar solo por una y sí apostar por las dos, por si alguna falla, aunque el concejal asume que económicamente es más beneficioso el plan europeo, cuyo dinero no hay que devolver, "el problema sería que no incluyendo determinados proyectos en el Fondo de Impulso, después se queden fuera del Next Generation". En todo caso incide que “metemos actuaciones que forman parte de nuestras prioridades, asumiendo que hay que dejar fuera las de vivienda o actuaciones como el pabellón Portillo. Son proyectos importantes que en su mayoría no podemos afrontar con nuestros fondos”.