El Gobierno de Ruiz Zorrilla

22 de julio de 1871. Ruiz Zorrilla, encargado de formar Gobierno.

En la sala de conferencias del Congreso de Diputados los comentarios eran de que ante las dificultades de Serrano para cumplir con el encargo de formar Gobierno hecho por el Rey, éste había encomendado la misión a Ruiz Zorrilla, quien se encargaría de la cartera de Gobernación, junto con la presidencia; siendo sus compañeros Sagasta en Estado, Martos en Fomento, Córdova en Guerra, Ruiz Gómez en Hacienda, Beranger en Marina, Madrazo o Echegaray en Ultramar y Montero Ríos en Gracia y Justicia.

También cabía la posibilidad de fuese Topete el que formara nuevo Gabinete.

l El general Serrano abortó una conspiración.

Aunque no se sabe el grado de certeza que pueda tener la noticia, La Revolución Española de Sevilla afirma que, hace unos días, merced a los esfuerzos del general Serrano se descubrió una vasta conspiración momentos antes de estallar y en la que se decía complicada una parte de cierto cuerpo facultativo un tanto célebre en los anales revolucionarios. La prensa de Madrid no se ha ocupado de esta tentativa, no se sabe si por prohibición expresa o por la gravedad de las actuales circunstancias políticas. La opinión pública señala como primeros revoltosos en estos sucesos a los generales Calonge y Zapatero.