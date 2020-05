Gestión de residuos, un servicio esencial en tiempos de Coronavirus

Durante esta crisis del COVID-19 son muchos los sectores que realizan labores esenciales para la sociedad de cuya importancia en nuestro día a día, quizás, la mayoría de los españoles no hemos sido conscientes hasta ahora. Esta circunstancia que nos ha tocado vivir, la pandemia del coronavirus, ha afectado a todo el tejido industrial, y las empresas de gestión de residuos no podían ser menos.

En Verinsur, empresa dedicada a la gestión integral de residuos de ciudadanos y empresas, han seguido trabajando desde el primer día intentando por todos los medios ser lo más eficientes posible en la gestión de los residuos generados y, como siempre, sin hacer ruido: “En Verinsur, y en el sector, creemos que es un momento para dar un paso al frente ya que en este momento se necesita nuestra actuación más que nunca, y no es el momento de ponerse de perfil”, explica Luis León, director de operaciones de la gestora. “Tanto es así”, prosigue, “que desde el primer día la asociación de gestores de residuos a la que pertenecemos, ASEGRE, estuvo en permanente contacto con el Ministerio de Transición Ecológica, con el fin de transmitir que para poder seguir prestando servicio, se nos debía incluir en el grupo de empresas calificadas como esenciales. De esta forma, en el Real Decreto 10/20 se declaraba como esencial cualquier gestión de residuos”.

Al fin y al cabo, sin una correcta gestión de los residuos, la producción no se puede llevar a cabo. León incide en que “nosotros prestamos un servicio esencial, que es el de dar un tratamiento correcto a los residuos que otros generan. Consideramos que cuando se demoniza a los gestores de residuos, se está “matando” al mensajero. Nosotros no generamos residuos, nos encargamos de dar una solución al problema de los residuos generados, eliminando el daño que estos puedan ocasionar al medio ambiente”.En base a este convencimiento de que su actividad es esencial, Verinsur decidió reforzar todo su protocolo, para asegurar dar servicio durante todos los días que dure la emergencia. Además, no solo han actuado como actividad esencial en la gestión de esta pandemia, sino que se han adaptado a las necesidades de producción y de logística de aquellas industrias que han incrementando sensiblemente la generación de sus residuos para producir aquellos bienes tan necesarios que requiere esta difícil situación (industria alimentaria, energéticas, higiene y desinfección, etc...).

Comprometidos con su labor

En este aspecto, cabe destacar el comportamiento del personal de Verinsur. Conscientes del papel que la empresa juega, desde el primer día se pusieron a disposición absoluta para poder ajustar horarios, cambiar turnos y aplicar los protocolos de distanciamiento social en zonas comunes. Úrsula Ferrer, administradora de la empresa gestora, se muestra muy orgullosa de su equipo “han demostrado una vez más, ser el principal activo de Verinsur”, comenta.

Colaboración con las administraciones

Por otro lado, Verinsur ha preparado en la planta distintos escenarios por si llegaran a recibir residuos contaminados con COVID-19. Por ejemplo, en colaboración de las Administraciones Autonómicas, se han autorizado dos naves para almacenar residuos hospitalarios contaminados con COVID-19 en caso de que fuera necesario liberar los centros de almacenamiento de los hospitales. “Afortunadamente, nada de esto ha sucedido, y todo ha quedado en un buen ejercicio de cómo deben coordinarse las Administraciones y empresas gestoras de residuos”, explican desde Verinsur.

Un futuro prometedor

A pesar de todo esto, en Verinsur nunca han dejado de mirar hacia el futuro, y actualmente están inmersos en un proyecto de ampliación de las instalaciones: “Desde mediados de 2017, la empresa está llevando las gestiones pertinentes con las diferentes administraciones con competencia para materializar el proyecto de ampliación del complejo medioambiental. A primeros de noviembre de 2019, se presenta oficialmente la solicitud a Delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y después de meses de duro trabajo e incesante intercambio de información, el expediente de ampliación del complejo medioambiental está ya en el trámite de información pública”. “Esperamos recibir las alegaciones que se planteen y dar respuesta a las mismas para poder poner en marcha esta ampliación que con tanta ilusión estamos impulsando y que, entre otras cosas, mejorará la gestión de residuos que realizamos y generará puestos de trabajo tan necesarios en nuestra provincia”, explica León.

El proyecto contempla una ampliación del depósito para albergar, los residuos no reciclables de la planta de residuos urbanos de Las Calandrias, que recibe los residuos municipales de Jerez de la Frontera, Rota, Arcos de la frontera y El Puerto de Santa María, y que Verinsur gestiona mediante una UTE con otro socio al 50%. “Este depósito es fundamental para poder seguir prestando ese servicio a los ciudadanos, ya que recibe la fracción que no se puede recuperar en la planta, que el año pasado dio tratamiento de reciclaje a más de 150 millones de kilos de basura urbana”, apunta León. “Pero la parte más importante del proyecto es una zona de 55.000 m2, el equivalente a casi 8 campos de fútbol, para la implantación de líneas de valorización y reciclaje de residuos”, avanza el directivo.

Dirigidos hacia la economía circular

Y es que en Verinsur, desde el primero de los trabajadores, hasta los administradores y directivos de la empresa, todos están convencidos del cambio que la sociedad tiene que dar hacia la economía circular. “A pesar de tener como uno de los tratamientos un vertedero de residuos, Verinsur intenta estar presente en las iniciativas y foros en los que se estudian distintas formas de limitar el vertido de residuos. Y esto es así, porque, aunque estamos convencidos de que siempre habrá una fracción del residuo que no se puede recuperar y deberá gestionarse en vertedero, debemos evitar por todos los medios eliminar residuos que son potenciales recursos, y en esta línea, apostamos por la investigación y la innovación, invirtiendo en iniciativas como la Cátedra que Verinsur promueve en la Universidad de Cádiz y en nuevas y mejores líneas de valorización de residuos”, comenta Úrsula Ferrer, administradora de Verinsur.