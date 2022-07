Garrón "está dividiendo al movimiento feminista" de Cádiz según el PP

La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Maite González García Negrotto, ha calificado de “mofa a las mujeres de Cádiz, las declaraciones de la concejala Lorena Garrón para desacreditar las más que justificadas críticas de la inmensa mayoría de asociaciones de mujeres de la ciudad”. La edil ha confirmado que, tal y como denunciaron ayer las entidades, “Adelante Cádiz está expulsando a las asociaciones de mujeres de la Fundación de la Mujer, y el ejemplo más claro es ese llamado proceso de transformación en cuanto a su participación fuera y dentro del Consejo de la Mujer, que ha conseguido que entidades pioneras en el feminismo gaditano dejen el Consejo de la Mujer porque ni tenían ayuda, ni motivación ni orientación por parte de la propia Fundación.

González indicó que “como siempre hablan en abstracto y sentando catedra, pero ni ponen en marcha ninguna actividad ni hacen nada. ¿Qué quiere decir fortalecer los vínculos del tejido asociativo feminista de la ciudad con la Fundación de la Mujer, generando nuevas fórmulas de relación, si lo único que han conseguido es la desunión del feminismo en Cádiz?”.

La edil señala que “Garrón está dividiendo al movimiento feminista de Cádiz y no han hecho nada por la igualdad más que sacar pancartas, y el colmo es que digan que la representante de las entidades en el Consejo de la Mujer no puede hablar en nombre del Consejo. A ver, señora Garrón, la señora Núñez es la representante de las asociaciones según los propios estatutos, y fue elegida democráticamente como representante de las mismas. Ellas son la que están al pie del cañón y son las que tienen que hablar, y ustedes escucharlas. La bandera del feminismo no es suya aquí en Cádiz señora Garrón, es del movimiento asociativo le guste o no”.

Los populares también son críticos con “la supuesta política de conciliación que nos vende Garrón: dice que están dando un vuelco en la política de conciliación porque anunciaron hace nueve meses un programa que llaman Canguro y aún lo estamos esperando. Lo más avanzado que tenemos al respecto es que está a punto de salir, parece una broma”.

Los populares también coinciden con las entidades sociales en la falta de directriz técnica que sufre la Fundación Municipal de la Mujer. Recuerda la concejal popular que “la nueva gerente, como cualquiera llegado de la calle sin ser previamente funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, nos cuesta casi cien mil euros al año, y -por uno u otro motivo, entre pandemia y bajas que seguro están justificadas- ha estado desde su nombramiento más tiempo ausente que trabajando. Que les digan a las víctimas de violencia machista que tienen dificultades para llevar de comer a su casa que sí hay para una gerente que no va, pero no para una trabajadora social que las asista.

Maite González señaló que es asombroso que el alcalde esté todo el día dando la teórica en sus redes sociales sobre la igualdad y el reparto equitativo de las tareas del hogar, o que diga que fomenta la corresponsabilidad efectiva en el día a día, y no han tomado una sola medida nueva desde que llegaron al Gobierno de la ciudad. “Igual que con las proclamas diarias de los derechos laborales de las mujeres. Desde la Fundación se debía haber garantizado que los planes y convenios de empresas municipales y áreas de nuestro ayuntamiento cumplieran la Ley de Igualdad para garantizar el derecho de las mujeres, y en el convenio de Emasa nos sancionan porque se discriminaba directamente a las mujeres. ¿Dónde estaban ese día Kichi y Garrón?” concluyó la concejala popular.